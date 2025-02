Avowed: Schatzkarten und Verstecke - alle Fundorte auf der Map

Alle Schatzkarten und Verstecke auf der interaktiven Karte.

In den Living Lands von Avowed gibt es eine Menge zu entdecken – darunter auch viele Schätze, die mal mehr, mal weniger gut versteckt sind. Besonders knifflige Verstecke könnt ihr mit Schatzkarten finden, von denen es in jedem Gebiet welche gibt. In unserem Guide listen wir euch die Standorte der Verstecke auf und verraten, zu welcher Schatzkarte sie gehören.

Aktuell beinhaltet die Karte noch ausschließlich das erste große Gebiet des Spiels, alle weiteren Karten folgen aber in den kommenden Tagen. Wir updaten diesen Artikel, sobald es soweit ist.

Alle Schatzkarten-Fundorte auf der Map

Schatzkarten können wir auf verschiedenen Wegen bekommen, etwa indem wir sie bei Feinden und in deren Lagern finden oder aber bei Händler*innen kaufen. Eigentlich brauchen wir die Maps aber gar nicht, denn wenn wir wissen, wo die Verstecke sind, oder sie zufällig entdecken können wir die auch ohne Anleitung leerräumen.

Unsere Kolleginnen und Kollegen von Gamepressure haben auf ihrer interaktiven Karten, alle Versteckt gekennzeichnet:

Dämmerküste / Dawnshore:

Link zum Gamepressure-Inhalt

Smaragdtreppe / Emerald Stair:

Map folgt bald.

Splitterhang / Skattersharp:

Map folgt bald.

Galwains Horn / Galawains Tears

Map folgt bald.

Garten / Garden

Map folgt bald.

1:15 Avowed: Neuer Trailer zeigt die hübsche Fantasy-Welt mit modernster Technologie

Autoplay

In den Verstecken finden wir in der Regel seltene Crafting-Materialien, hin und wieder aber auch ein paar mächtige Waffen oder Rüstungen. Die insgesamt fünf Gebiete haben aber natürlich auch abseits der Schatzkarten viele kleine und große Geheimnisse zu bieten, die Erkundung kann sich also lohnen.

Wir haben auf GamePro noch weitere Guides, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Eine kleine Auswahl findet ihr hier:

Avowed ist am 13. Februar 2025 im Early Access erschienen, am 18. Februar steht der reguläre Release an. Die Welt Eora, in der das Spiel seine Geschichten erzählt, ist aber nicht neu und wurde bereits in den Pillars of Eternity-Spielen verwendet. Hier können wir die Gegenden aber erstmals aus der Ego- oder 3rd-Person-Ansicht bewundern.

Wie oft habt ihr Verstecke noch vor den Schatzkisten gefunden? Habt ihr generell welche übersehen und erst mit Hilfe der Map entdeckt? Verratet es uns in den Kommentaren!