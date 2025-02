Avowed: Interaktive Map zeigt euch alle wichtigen Orte und Gegenstände auf der Karte

Unsere interaktive Map zeigt euch alle wichtigen Spots auf der Karte.

In der Welt von Avowed gibt es eine Menge zu entdecken und viele Dinge sind dabei richtig gut versteckt. Kommt ihr bei eurer Suche nicht weiter, kann euch die interaktive Karte unserer Kolleg*innen von Gamepressure helfen – dort findet ihr alles, was es in der Welt von Eora zu entdecken gibt.

Aktuell beinhaltet die Karte noch ausschließlich das erste große Gebiet des Spiels, alle weiteren Karten folgen aber in den kommenden Tagen. Wir updaten diesen Artikel, sobald es soweit ist.

Interaktive Karte zeigt euch alles, was ihr wissen müsst

Auf der Karte könnt ihr euch viele verschiedene Sachen entweder einzeln oder in Gruppen anzeigen lassen. Ihr könnt zudem auch nach bestimmten Schlagwörtern suchen. Jedes der fünf Gebiete verfügt über eine separate Karte, die wir euch nachfolgend auflisten.

Dämmerküste / Dawnshore:

Link zum Gamepressure-Inhalt

Smaragdtreppe / Emerald Stair:

Map folgt bald.

Splitterhang / Skattersharp:

Map folgt bald.

Galwains Horn / Galawains Tears

Map folgt bald.

Garten / Garden

Map folgt bald.

Einige besonders wichtige Filter:

Quests

Schatzkarten

Schnellreisepunkte

Camps

Kopfgelder

Bosse

Adra-Steine

Totem Fragmente

Wir haben aber natürlich noch mehr Guides für euch. In weiteren Artikeln verraten wir euch schon bald, welche Tipps euch den Einstieg in Avowed erleichtern und welche Einstellungen ihr unbedingt anpassen solltet. Bis dahin geht es hier auch zum GamePro-Test von Avowed.

Avowed ist für alle Vorbesteller*innen der Premium-Version schon am 13. Februar 2025 erschienen, während Käufer*innen der Standard-Version ab dem 18. Februar loslegen können. Das Spiel ist vorerst nur für Xbox und den PC erhältlich, eine Version für PS5 könnte später nachgereicht werden.

Seid ihr schon ins Abenteuer nach Eora aufgebrochen und wenn ja, wie gefällt euch das Spiel bisher? Nutzt ihr interaktive Karten gerne direkt zum Start, oder erkundet ihr lieber erstmal allein? Verratet es uns in den Kommentaren!