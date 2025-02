Avowed erscheint mit einem Grafikmodus, den wir uns in jedem Spiel wünschen und den es viel zu selten gibt

Diese drei Grafikmodi nimmt Obsidian für Avowed ins Visier.

Nicht mehr lange und mit Avowed erscheint ein (bis dato) Xbox-exklusives Rollenspiel von der Traditionsschmiede Obsidian Entertainment. Ihr bereist die Fantasy-Lande von Eora komplett in der Ego-Perspektive, flüssiges Gameplay ist also so gut wie unverzichtbar für ein gelungenes Spielgefühl.

Mittlerweile gibt es auch Details darüber, ob der Titel das auch liefern kann, und so viel sei gesagt: Die Chancen stehen nicht schlecht, da sogar für die Series S ein Modus eingebaut wird, den wir uns von vielen aktuellen Spielen wünschen.

Avowed erscheint mit 40 fps-Modus und VRR-Support

Das ist passiert: In einer Fragerunde beim MinnMax-Podcast hat Carrie Patel – Game Director bei Obsidian – über einhundert Fragen zu Avowed beantwortet, darunter etwa zur Framerate des Spiels.

Laut Patel werden "bis zu 60 fps" im Performance-Modus erreicht, aber ist das wirklich ein gutes Zeichen? Die Wortwahl lässt darauf schließen, dass der Titel häufig nicht 60 fps erreicht, sondern eher darunter liegt, was ohne ein modernes VRR-Display für sichtbare Ruckler sorgt.

Vergesst das schlechte Marketing, Avowed wird klasse!

In einem weiteren Podcast sprach sie zusätzlich über einen sogenannten "Balanced"-Modus, der bei 40 fps liegen soll und einen guten Kompromiss aus dem 30 fps-Qualitätsmodus und dem 60 fps-Leistungsmodus darstellt.

40 fps-Modi werden in der Regel exklusiv auf 120 Hertz-Displays genutzt, da die 40 Bilder pro Sekunde perfekt im 120 Hertz-Signal verteilt werden. Da die Zeit, in der ein Frame auf dem Bildschirm besteht, genau zwischen 30 und 60 fps liegt, fühlt sich das auch ziemlich flüssig an.

Mehr zu 40 fps-Modi findet ihr hier:

40 fps auch auf der Xbox Series S: Der bekannte und zuverlässige Leaker eXtas1s hat zudem verraten, dass es den 40 fps-Modus wohl auch auf der leistungsschwächeren Budget-Xbox geben wird. Dass der kleine Kasten nicht auf 30 fps festgenagelt ist, klingt auf jeden Fall nicht verkehrt! Hier fehlen nämlich deutlich häufiger 60 fps-Modi, im Grunde ja auch bei Avowed.

Ist der Leak glaubwürdig? Allem Anschein nach: Ja! Die Review-Phase von Avowed hat bereits begonnen und häufig werden sie mit Leaks zu den technischen Daten von Spielen begleitet.

Kann Avowed die Performance auch liefern?

Die bei Avowed verwendete Unreal Engine 5 liefert zwar schicke Grafik, stellte sich bei vielen Titeln jedoch als störrisches Biest heraus, das immer wieder gravierende Probleme bei der Performance von Spielen hat. Das äußert sich zumeist in einer niedrigen Auflösung oder auch ruckeligen Framerate. Dass von "bis zu 60 fps" die Rede ist, deutet erstmal darauf hin, dass es beim Obsidian-Rollenspiel ähnlich sein könnte.

Weitere Details zu den Grafikmodi wurden aber noch nicht verraten, dahingehend müssen wir uns also bis zu den ersten Tests gedulden. Da Avowed aber richtig schick in Trailern und offiziellen Screenshots ausschaut, drücken wir die Daumen, dass der Titel auch angenehm stabil über unseren Bildschirm fluppt.

Zockt ihr gern mit 40 fps? Oder ist euch die Framerate auch dann noch zu niedrig?