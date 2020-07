Avowed heißt das neue Fantasy-RPG der The Outer Worlds-Macher

Während des Xbox Showcase wurde Avowed, das neue Fantasy-Rollenspiel von Entwickler Obsidian Entertainment für die Xbox Series X angekündigt. Damit wissen wir jetzt, was die Fallout: New Vegas-Macher nach The Outer Worlds und Grounded vorhaben.

Was wir wissen: Bislang leider sehr wenig. Laut Obsidian führt uns das Spiel in eine zauberhafte und mysteriöse Fantasy-Welt namens Eora, die wir erneut aus der Ego-Perspektive erleben. Wann das Spiel erscheint, ist bislang noch nicht bekannt.

Den ersten Trailer zu Avowed könnt ihr euch hier anschauen:

Was im ersten Trailer direkt auffällt, wir werden wohl in eine sehr düstere High-Fantasy-Spielwelt geworfen, in der Skelette umherwandeln und Magie unser Verbündeter ist. So sehen wir unter anderem, wie sich der Held in einer dunklen Höhle mit Schwert und einem heraufbeschworenen Zauber rüstet.

Alle Infos zum Xbox Showcase

Wie gewohnt, findet ihr nach der Veranstaltung alle Infos aus dem Xbox-Event in einer ausführlichen Zusammenfassung bei uns auf GamePro. Darunter erstes Gameplay zu Halo Infinite und viele weitere Spiele.

Wie ist euer erster Eindruck von Avowed. Freut ihr euch nach The Outer Worlds auf das neue Xbox-Exclusive von Obsidian?