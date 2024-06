'Meiner PlayStation ist ein Bart gewachsen' - Spieler zeigt seine Konsole und die haart an den Seiten

Das ist die besagte bärtige PlayStation 4. Woher kommen die Haare? Die Community kann nur wie wir selbst rätseln. (Bild: Reddit / CursedOneado)

Hach ja, das Internet und seine lustigen Bilder. Nein, dieses Mal geht es (leider) nicht um Katzen. Auch wenn das Foto einer bärtigen PlayStation 4 uns an das Zusammenleben mit den kleinen Fellnasen erinnert.

Diese PlayStation 4 ist schon so alt, dass ihr ein Bart gewachsen ist

Auf Reddit teilt “CursedOneado“ ein Bild von einer PlayStation 4, der ein Bart gewachsen zu sein scheint. Schaut euch das ‘ältere‘ Gerät am besten selbst an:

Wieso ist diese PS4 so haarig? “CursedOneado“ erzählt, dass dies auf das Auslaufen von Medikamenten von vor drei Jahren zurückzuführen ist, die damals neben der Konsole gestanden haben. Irgendwie sei ein Teil vom Ausfluss an der betroffenen Stelle kleben geblieben, weswegen sich seit Jahren kleine Härchen daran ansammeln.

Ein unschuldiges, ulkiges Bild, das lustige Reaktionen seitens der Community inspiriert. So schreibt “YourLocalFloridian“ ein Zitat aus den Harry-Potter-Büchern um:

„ICH HABE JETZT EINEN BART“, sagte Dumbledore ruhig. “YourLocalFloridian“ auf Reddit

Kenner*innen der Harry-Potter-Bücher sowie -Filme wissen Bescheid, dass dies eine Anspielung an ein Zitat aus dem vierten Band ist, das in der entsprechenden Verfilmung anders dargestellt wurde. An der Art, wie Dumbledore Harrys Namen im Film brüllt, ist nichts Ruhiges mehr dran.

Auch andere Zauberer finden Erwähnung. Wie im Kommentar von “CaveManta“, der sich übersetzen lässt als: „Sie wurde zur PS4, der Weißen“. In einem weiteren Kommentar heißt es, dass die PS4 bald Altenpflege brauche.

Andere User*innen finden die PlayStation eher eklig. Sie rätseln, ob es sich bei den Haaren eigentlich um Schimmel, Asbest oder Schamhaare handelt. Wir stellen uns hingegen die Frage, ob es sich um Haustierfell handeln könnte, weil tierisches Fell zumindest in einigen Fällen dünner ist als menschliche Haare.

Und vor allem stellt sich uns die Frage, wieso da nach drei Jahren noch Haare an der PlayStation 4 kleben. Wir wollen ja niemandem zu nahetreten, aber entweder haben die Medikamente die stärkste Klebeleistung ever bewiesen oder jemand hat sich im Internet gerade als Faulpelz geoutet.