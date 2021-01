Balan Wonderworld ist wie ein Mario-Plattformer mit einem Hauch Disney

Genre: Jump&Run Entwickler: Square Enix Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC Release: 26. März 2021

Wer auf Super Mario Odyssey steht und nicht vor musikalischen Einlagen à la Disney abschreckt, der könnte an Balan Wonderworld seine Freude haben. Das Action-Jump'n'Run ist das erste Projekt von Square Enix und der Balan Company, das Künstler und Komponisten mehr Raum in Videospielen bieten soll. Dementsprechend bunt und musikalisch präsentiert sich der 3D-Plattformer, der nach über 20 Jahren Yuji Naka und Naoto Ohshima wieder zusammenführt. Für Balan Wonderworld haben sich die Sonic-Schöpfer wieder zusammengetan und liefern ein fantasievolles Abenteuer ab.

Worum geht's? Die beiden Protagonisten Leo Craig und Emma Cole landen in der besagten Wonderworld. Dort gibt es ein geheimnisvolles Theater, in dem der Maestro Balan gastiert, der die beiden in das magische Universum der Wunderwelt entführt. Dort mischen sich nämlich die glücklichen Erinnerungen der Menschen mit ihren Sorgen und negativen Gefühlen. Um wieder in ihre wirkliche Welt zurückkehren zu können, müssen Leo und Emma allerdings das verlorene Gleichgewicht in ihren Herzen wiederherstellen.

Was macht Balan Wonderworld besonders?

Wie für einen 3D-Plattformer üblichen, erkunden wir die Spielwelt durch Springen, Klettern und der Zerstörung von Hindernissen. Auch Kämpfe gegen die Negati und Bossgegner stehen auf dem Programm.

Die Wonderworld-Kostümparty

Um die Herausforderungen zu meistern, müssen Leo und Emma auf Kostüme zurückgreifen, die ihnen verschiedene Fähigkeiten verleihen - ähnlich wie Cappy in Super Mario Odyssey. Allerdings reden wir hier nicht von einer Hand voll Kostümen, sondern über 80 Stück, die sich alle voneinander unterscheiden.

Das Bauernhof-Level erfordert zum Beispiel mit den Kostümen "Tornadowolf" und "Hampelkänguruh" andere Fähigkeiten, als der Insektenwald. Wir können durch die vielen Kostüme aber auch die Zeit einfrieren, sehr weit springen oder Objekte manipulieren. Im lokalen 2-Spieler-Koop-Modus lassen sich so auch Fähigkeiten kombinieren, um neue Wege zu erschließen, die uns sonst alleine verschlossen bleiben.

Farbenfrohe Fantasiewelt

Balan Wonderworld besitzt insgesamt zwölf verschiedene Welten, die jeweils ihr ganz eigenes Thema behandeln. Während wir mit Leo und Emma durch die labyrinthartige Level streifen, können wir nebenbei Statuen sammeln und Minispiele entdecken. Außerdem besitzt jede Welt ihre ganz eigenen Geschichte wie "Der Junge, der eins mit dem Wind sein will".

Tim, die kleinen Helferchen: Die Welten erreichen wir dabei über die Tim-Insel, die als Hub-Welt dient. Dort leben magische Wesen, die sogenannten Tim. Und die sind ganz nützlich, da sie Leo und Emma im Kampf unterstützen können. Um ihre Fähigkeiten zu verstärken, füttern wir sie mit Tautröpfchen, die wir in den Leveln sammeln können.

Für wen ist Balan Wonderworld interessant?

Mit seinem recht kindlichen Charme und musikalischen Art richtet sich Balan Wonderworld besonders an Familien. Dank des lokalen Koop-Modus, der einfach durch das Anschließen des zweiten Controllers aktiviert wird, kann so auch jederzeit eine zweite Person dem Spiel beitreten. Aber auch Singleplayer-Fans, die Spaß an 3D-Plattformern wie das bereits genannte Super Mario Odyssey haben, könnten hier eine Alternative finden. Und das nicht nur auf der Nintendo Switch, sondern auf allen gängigen Plattformen.

Demo bald verfügbar: Wer sich etwas unsicher bei Balan Wonderworld ist, kann seine Zweifel ab dem 28. Februar 2021 mit einer Demo beseitigen. Diese wird kostenlos auf alles Plattformen angeboten, auf denen das Spiel erscheint. Die Testversion enthält drei von zwölf Welten inklusive Koop-Modus.

GamePro-Einschätzung