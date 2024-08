Baldur's Gate 3-Fans aufgepasst: Den Vorgänger gibt es ab heute gratis - dafür braucht ihr nur ein Prime-Abo

Wenn ihr mit Baldur's Gate 3 zur Reihe gestoßen seid, dürften auch die Vorgänger für euch interessant sein – vorausgesetzt, dass euch ihr Alter nicht stört.

Erinnert ihr euch noch daran, als ein Amazon Prime-Abo hauptsächlich dafür gut war, kostenlosen Versand beim Onlinehändler zu bekommen? Diese Zeiten sind lange vorbei, inzwischen bekommt ihr mit dem Abo Zugriff auf eine ganze Menge, darunter Filme, Serien und sogar Spiele.

Letzteres bietet jetzt ein Highlight für alle Rollenspiel- und besonders Baldur's Gate 3-Fans: Den Vorgänger Baldur's Gate 2 bekommt ihr nämlich mit dem Abo ab sofort gratis.

So schnappt ihr euch Baldur's Gate 2 kostenlos

Amazon fügt im Verlauf des Monats regelmäßig neue Spiele zu ihrem Prime Gaming-Aufgebot hinzu. Frisch hinzugekommen ist jetzt auch Baldur's Gate 2 in der Enhanced Edition.

Bei der Edition handelt es sich um ein 2013 erschienenes Remaster für das originale Baldur’s Gate 2: Schatten von Amn aus dem Jahr 2000. Entsprechend wurde unter anderem die Grafik etwas aufgebessert, Widescreen-Support hinzugefügt und auch der DLC Thron des Bhaal ist dabei.

Trotzdem sieht man dem Spiel natürlich sein Alter inzwischen an. Für Rollenspiel-Fans ist es dennoch einen Blick wert – nicht umsonst hat das Original seinerzeit eine Metacritic-Wertung von 95 Punkten abgestaubt.

Wer außerdem BG3 gespielt hat, dürfte sich auch über das Wiedersehen mit einigen bekannten Charakteren wie Jaheira oder Minsc freuen.

Hier könnt ihr euch einen Eindruck vom Spiel verschaffen:

4:51 Baldur's Gate 2: Enhanced Edition - Test-Video zum Rollenspiel-Remake

So sichert ihr euch das Spiel: Zu allererst einmal benötigt ihr natürlich ein gültiges Amazon Prime-Abo, um euch das Spiel schnappen zu können. Dann befolgt ihr diese Schritte:

Geht auf die Prime Gaming-Webseite und meldet euch an

und meldet euch an Wählt hier Baldur's Gate 2 aus und klickt dann auf "Spiel holen"

Holt euch außerdem die Amazon Games App , wenn ihr das noch nicht getan habt

, wenn ihr das noch nicht getan habt Meldet euch auch hier an und ihr könnt das Spiel eurer Bibliothek hinzufügen

Brauche ich ein Prime-Abo zum spielen? Nein. Ihr benötigt zwar ein gültiges Abo, um euch die Spiele für eure Bibliothek zu sichern, um sie später zu zocken, braucht es aber kein Abo.

Auch der erste Teil noch für kurze Zeit kostenlos: Zusätzlich könnt ihr euch auch den Vorgänger Baldur's Gate: Enhanced Edition aktuell noch mit Prime Gaming sichern. Allerdings habt ihr dafür nicht mehr viel Zeit, das Angebot gilt nämlich nur noch bis zum 17. August.

Zu den aktuellen Prime Gaming-Angeboten zählen daneben noch einige weitere lohnenswerte Titel, darunter etwa Deus Ex: Mankind Divided, Tomb Raider: Angel of Darkness, Trek to Yomi oder Stray Gods: The Roleplaying Musical.

Werdet ihr euch die alten Baldur's Gate-Spiele einmal anschauen oder kennt sie vielleicht sogar bereits?