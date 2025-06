Schon 2023 sollten zwei RPG-Klassiker im Game Pass landen laut Push-Nachricht - 2 Jahre später ist es endlich so weit

Da kam die Ankündigung wohl ein ganz kleines bisschen zu früh ... Grund zur Freude ist diese Ergänzung immer noch.

Bereits 2023 freuten sich Game Pass-Mitglieder darauf, zwei beliebte RPG-Klassiker im Abo Service zocken zu können. Schließlich hatte eine offizielle Push-Benachrichtigung angekündigt, dass sie bald dort verfügbar sein werden. Dabei hat es sich aber wohl um einen Fehler gehandelt, denn erst mal blieben die Neuzugänge nämlich aus ... für ziemlich lange Zeit!

Ganz nach dem Motto: Besser spät als nie, sind sie aber jetzt, also zwei Jahre später, doch noch im Line Up gelandet – und vielleicht habt ihr ja immer noch Lust, sie euch dort zu schnappen.

Push-Benachrichtigung kündigt Game Pass-Neuzugänge einfach zwei Jahre zu früh an

Bei besagten Spielen handelt es sich um die Vorgänger des Titel, der für viele das beste Rollenspiel aller Zeiten ist, sprich Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 1 und 2 sind jetzt völlig überraschend im Game Pass gelandet und das selbstverständlich auch in den Enhanced-Versionen.

Um das Ganze noch kurioser zu machen, wurde das nicht nur bereits im Sommer 2023 für Spieler*innen per Push Nachricht angekündigt (via TheGamer), sondern auch noch mal Anfang 2024. Zu diesem Zeitpunkt berichteten auch unsere Kolleg*innen von der MeinMMO darüber. Doch da hatte wohl bei Microsoft jemand aus Vorfreude zu früh aufs Knöpfchen gedrückt.

Sind die Spiele heute überhaupt noch einen Blick wert?

Wer Baldur's Gate 3 im Hinterkopf hat und dann in die Spiele reinschaut, wird womöglich erst mal abgeschreckt sein. Richtig hübsch sehen auch die verbesserten Versionen der Titel nicht aus. Ursprünglich waren sie 1998 und 2000 erschienen.

Wer jedoch über die angestaubte Optik und auch über die veralteten und sperrigen Menüs und Mechaniken hinwegsehen kann, wird in den beiden Spielen immer noch einiges finden, was sich für RPG-Fans lohnt. In meiner Kolumne habe ich erklärt, warum Baldur's Gate 2 Anfang der 2000er-Jahre für mich ein echtes Aha-Erlebnis war:

Die beiden Titel kommen nicht von BG3-Entwickler Larian, sondern wurden damals von BioWare entwickelt, also den Macher*innen der Dragon Age- und Mass Effect-Reihe.

Entsprechend erwarten euch düstere und spannende Fantasy-Storys, die sich stark auf ihre Charaktere und Interaktionen mit der Welt und Companions fokussieren. Dazu gehört, dass ihr knifflige Entscheidungen treffen müsst und Romanzen eingehen könnt. Mit Jaheira und Minsk gibt es außerdem ein Wiedersehen.

Ganz strikt rundenbasiert wie in Baldur's Gate 3 sind die Kämpfe in den beiden alten Spielen übrigens nicht. Sie werden zwar technisch in Runden ausgetragen, die plant ihr aber in Echtzeit mit Pause-Option. Das System mag sich gerade heute gewöhnungsbedürftig anfühlen. Trotzdem raten wir euch: Steht ihr auf storyfokussierte RPGs und habt ein aktives Game Pass-Abo, dann schaut doch mal rein!

Kennt ihr die beiden Titel? Habt ihr sie eventuell schon damals gespielt und habt ihr die Push-Benachrichtigungen auch erhalten und euch gewundert?