Baldur's Gate 3: Mit diesem Trick macht ihr euch einen der schwierigsten Bosskämpfe im Spiel richtig leicht - und das ohne Nachteile

Ihr könnt euch den Cazador-Kampf auch mit Astarion an eurer Seite extrem erleichtern.

Am Endgegner-Kampf von Astarions Begleiter-Questline könnt ihr euch ganz schön die Zähne ausbeißen. Es ist einer der schwierigsten Kämpfe in Akt 3 von Baldur's Gate 3, beziehungsweise überhaupt im ganzen RPG. Darum machte vor einigen Wochen der Tipp die Runde, die beliebte Vampirbrut währenddessen einfach im Camp abzustellen.

Das erleichtert tatsächlich den Cazador-Kampf, hat aber einen riesigen Nachteil: Ihr verpasst einige der besten Szenen mit dem Companion, was ja wirklich nicht Sinn der Sache ist, wenn ihr schon seine Geschichte verfolgt. Nun hat ein Fan aber einen Trick entdeckt, im Kampf zu schummeln, der nur funktioniert, wenn Astarion dabei ist.

So schummelt ihr beim Cazador-Kampf in Baldur's Gate 3

Was den Kampf so schwierig macht, sind einerseits die schiere Anzahl an fiesen Feinden, die sich zusätzlich zum Vampir-Meister auf euch stürzen, andererseits aber auch der Auftakt. Astarion wird nämlich ins Ritual gezogen, wodurch er euch im Kampf nicht zur Verfügung steht und ihr müsst ihn auch noch unter Zeitdruck retten.

Ein Fan hat allerdings einen äußerst praktischen Bug entdeckt, der eben darauf aufbaut, dass der bleiche Elf sozusagen "auf die Feindseite" gezogen wird.

Beschwört ihr nämlich vorher mit ihm schwache Elementare, können die eine Weile lang ungehindert Gegner attackieren, ohne dem Kampf beizutreten und auf Gegenwehr zu stoßen. Sie sind dabei nicht mal im rundenbasierten Modus! So könnt ihr die Zahl der Feinde extrem dezimieren.

Im TikTok seht ihr, wie das im Idealfall aussieht:

Was ihr Schritt für Schritt tun müsst:

Nutzt vor dem Kampf mit Astarion den Zauber "schwacher Elementar: Eis Mephite" (womöglich funktioniert der Trick aber auch mit anderen Beschwörungen). Ihr könnt ihn als Scroll einsetzen.

Der Fan nutzt außerdem Elixir of Vigilance mit einem anderen Charakter, um die Initiative zu verbessern, was nicht zwingend nötig ist. So verhindert ihr aber, dass zu viele Gegner vor euch dran sind.

Wartet, bis Astarion Teil des Rituals ist und lasst die Mephiten zu ihm hinüberschweben.

Wählt sie aus, indem ihr auf dem DualSense L2 drückt, auf Astarion wechselt und dann mit dem Steuerkreuz auf die Kreaturen wechselt.

Fliegt mit einem von ihnen los und tötet so viele Feinde wie ihr könnt, bis die Kreatur in den Kampf gezogen wird.

Jetzt könnt ihr noch den zweiten Mephiten anwählen und mit ihm genauso verfahren.

Wir haben den Trick ausprobiert

Bei uns hat es grundsätzlich immer funktioniert, Gegner ungestraft auszuschalten, aber die Anzahl variierte. In einem Fall waren sogar am Ende nur noch Cazador und zwei Fledermäuse übrig, was den Kampf kinderleicht machte. In anderen Versuchen wurden die Mephiten schon etwas früher ins Geschehen gezogen.

Wir können nicht mit Sicherheit sagen, was dazu geführt hat, aber die besten Ergebnisse haben wir erzielt, als wir die Fledermäuse erst mal in Ruhe gelassen und die Gegner im hinteren Bereich der Arena ausgeschaltet haben.

Dabei haben wir sie zuerst auf ein niedriges LP-Level gebracht und dann getötet. Es könnten aber auch andere Faktoren eine Rolle spielen: beispielsweise die Reihenfolge der Gegner oder wie nahe ihr Cazador kommt. Möglicherweise hat dabei aber auch einfach der Zufall seine Hand im Spiel, denn diese Strategie nutzt schließlich einen Glitch und ist von den Entwickler*innen sicher nicht so beabsichtigt.

Hier findet ihr ein spannendes Video von unseren GameStar-Talk-Kolleg*innen:

1:45:23 Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur's Gate 3 war kein Zufall

Eine andere Möglichkeit, euch den Kampf zu erleichtern, ist übrigens, indem ihr es gar nicht zu der ersten Cutscene kommen lasst, sondern Cazador schon von Weitem mit Sonnenstrahl attackiert. Dann gehen euch die ersten Zwischensequenzen zwar verloren und der Elf wird nicht in das Ritual gezogen, aber die Szenen danach erlebt ihr ganz normal mit ihm.

Habt ihr den Trick selbst ausprobiert und habt noch weitere Tipps, wie er sich am besten ausnutzen lässt?