Baldur's Gate 3-Fan wartet 90 Stunden auf Schattenherz-Romanze und ruiniert sie sich dann versehentlich mit Clown-Schminke

Ihr könnt euch in Baldur's Gate 3 ordentlich zum Gespött machen, auch wenn ihr das vielleicht nicht wollt.

Stellt euch vor, ihr macht in Baldur's Gate 3 alles richtig, umgarnt eure Angebetete eine gefühlte Ewigkeit und begeht dann einen klitzekleinen Fehler, der den einen romantischen Moment, auf den ihr schon ewig gewartet habt, komplett ruiniert. Das kann passieren. Genau so erging es zumindest einem Fan mit seiner Shadowheart-Romanze.

Das Wichtigste in Kürze: Ein Baldur's Gate 3-Fan wartet 90 Stunden auf eine romantische Szene mit Shadowheart, die jedoch durch Clowns-Makeup ruiniert wird.

In einem Reddit-Post beklagt sich der Fan über die verpatzte Romanze und dass das Clowns-Makeup nicht verschwindet.

Andere Fans berichten von ähnlichen Erfahrungen mit der Clowns-Schminke in Baldur's Gate 3.

BG 3-Fan wartet 90 Stunden auf Szene, die dann durch Schminke zerstört wird

Es ist ein Jammer! Die allermeisten Leute dürften nicht unbedingt darauf stehen, Clowns-Makeup zu tragen, wenn es so richtig romantisch werden soll. Immerhin sieht das einfach ein bisschen komisch aus und das gilt auch für die Romanze mit Schattenherz in Baldur's Gate 3. Das kann so eine Annäherung schon mal ordentlich vermiesen.

Alles für die Katz: In einem herzzereißenden Reddit-Post beklagt sich ein Baldur's Gate 3-Fan, dass ihm genau das passiert sei. Er habe sich alle Mühe gegeben, 90 Stunden gewartet und sogar so getan, als fände er die Religion von Schattenherz cool. Selbst die Avancen all seiner anderen Begleiter*innen habe er abgelehnt.

Folgenschwerer Fehler: Dummerweise waren Shadowheart und die Spielfigur dann aber gemeinsam auf dem Karneval vor den Toren von Baldur's Gate. Dort haben sie sich Clowns-Schminke auftragen lassen – und die geht erst nach einer langen Rast ab. Mit Betonung auf "nach".

Bei der nächsten gemeinsamen Übernachtung kam es dann nämlich endlich zu der lang herbei gesehnten romantischen Annäherung und Sexszene mit Schattenherz. Allerdings trugen dabei beide Charaktere noch das Clowns-Makeup, was die ganze Angelegenheit für Redditor Grime_Fandango komplett ruiniert hat.

"Die Romanze-Szene, auf die ich ungefähr 90 Stunden gewartet habe, wird jetzt von zwei beschissenen Clowns vollzogen. Auch wenn es offenbar ihren Genuss nicht beeinflusst hat, wurde mein Vergnügen an dieser Kulmination einer 3-Akt-Romanze für die Jahrhunderte deutlich getrübt."

Er war offenbar nicht allein: Es scheint einigen Fans exakt genauso gegangen zu sein. Dazu dürfte auch beigetragen haben, dass die Clowns-Schminke in Baldur's Gate 3 kurz nach Release noch ganz schön verbuggt war und teilweise überhaupt nicht mehr von den Charakteren verschwunden ist. Hier könnt ihr sehen, wie die Shadowheart-Szene dann aussieht:

Baldur's Gate 3 ist ein absolutes Ausnahme-Spiel und echtes Phänomen: Es gibt wohl kein anderes Spiel, das so stark auf spielerische Freiheit setzt und so wenig generische Füll-Inhalte hat. Auch die Charaktere sind vielen Fans ans Herz gewachsen. Der Early Access lief mehrere Jahre, am 3. August kam die PC-Version, am 6. September die PS5-Fassung. Mittlerweile wurde auch eine Xbox-Version angekündigt.

