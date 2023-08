Baldur's Gate 3 steckt voller Charaktere, die mächtige Magie wirken können.

Alles Käse: Wenn ihr in Baldur's Gate 3 nicht aufpasst, kann es euch passieren, dass ihr einfach so mir nichts Dir nichts in ein Käserad verwandelt werdet. Dieses Käserad kann ganz normal durch die Gegend kullern, hüpfen oder Türen öffnen und hat sogar eine üble Stinke-Attacke in seinem Repertoire. Wie, beziehungsweise warum das passiert und ob es sich dabei um eine permanente Verwandlung handelt, lest ihr hier.

Leichte Spoiler-Warnung zu Akt 3 von Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 fackelt nicht lange und kann euch auch einfach in Käse verwandeln, wenn ihr frech werdet

Worum geht's? Um Baldur's Gate 3, das mittlerweile am besten bewertete PC-Spiel ever und einen echten Ausnahme-Titel, der reihenweise historische Bestnoten absahnt. Das liegt unter anderem daran, dass es eine richtig gute Story erzählt, schier unendliche Freiheiten bietet und viel Liebe zum Detail drinsteckt. Aber auch daran, dass BG3 so etwas Absurdes wie die Käse-Verwandlung ermöglicht.

Ja, das geht wirklich: Im dritten Akt von Baldur's Gate 3 kommt ihr in Rivington auf einen Jahrmarkt und dort trefft ihr einen Dschinn samt Glücksrad. Allerdings schummelt der Dschinn Akabi und beleidigt euch auch noch die ganze Zeit nach Strich und Faden. Wenn ihr ersteres per Skill-Check überhaupt bemerkt und euch beides zusammen nicht gefallen lassen wollt, könnt ihr euch mit dem Wesen anlegen.

Überlegt es euch gut! Falls ihr den Spiele-Dschinn nämlich auf seine Cheaterei hinweist und anschließend auch noch zurück brüllt, wenn er euch weiter beleidigt, macht er seine Drohungen wahr. Er verwandelt euch in etwas, das seiner Meinung nach noch widerlicher ist als ihr. Das bedeutet in diesem Fall, dass der Charakter, mit dem ihr den Dialog gestartet habt, ohne große Umschweife in einen Käseleib verwandelt wird.

Wie das aussieht, könnt ihr euch in diesem Video unseres GameStar-Kollegen Fabiano Uslenghi anschauen:

2:20 Baldur's Gate 3: Wir legen uns mit der falschen Person an und spielen danach als Käse weiter

Aber keine Angst! Die Verwandlung ist nicht permanent und hält lediglich 20 Züge an. Das bedeutet, dass ihr nur ungefähr zwei Minuten damit leben müsst, ein großes, rundes Stück Käse zu sein. Was der alles kann, seht ihr ebenfalls im oben eingebundenen Video. Ihr habt zwar nur einen Lebenspunkt, seid aber wenigstens nicht wehrlos.

Wann kommt Baldur's Gate 3 für PS5? Es dauert jetzt nicht mehr lange. Während PC-Spieler*innen das Mammut-RPG bereits seit wenigen Wochen spielen können, lässt die Konsolenversion für PS5 noch etwas auf sich warten. Aber am 6. September geht es dann auch endlich auf der PlayStation los. Von einer offiziellen Ankündigung für Xbox oder gar Nintendo Switch fehlt bisher noch jede Spur.

Was haltet ihr von der kuriosen Käse-Verwandlung? Ist euch in eurem PC-Durchlauf von Baldur's Gate 3 schon etwas ähnlich Absurdes passiert?