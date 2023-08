Baldur’s Gate 3: Dammon finden – So trefft ihr den Schmied wieder und helft Karlach bei ihrer Quest

Karlach hat ein Problem und wir sollten ihr dabei helfen!

Im Verlauf der Handlung von Baldur’s Gate 3 können wir schon sehr früh auf einen NPC namens Dammon stoßen. Der Schmied ist Teil der Tieflingflüchtlinge und betreibt eine kleine Werkstatt in der Höhle am Druidenhain.

Aber erst etwas später, wenn wir Karlach als Gefährtin rekrutiert haben, wird der Handwerker noch richtig wichtig. In unserem Guide erfahrt ihr, wo ihr ihn unter welchen Umständen finden könnt.

Darum ist Dammon wichtig

Sobald wir Karlach kennenlernen, wird klar, dass die Barbarin etwas anders ist als die Tieflinge, die wir bisher getroffen haben. Ihr ganzer Körper ist regelmäßig von kleinen Flammen umgeben, was sie im Alltag vor witzige, aber auch ernsthafte Probleme stellt.

Lernen wir sie besser kennen – ob auf platonischer oder romantischer Ebene – erfahren wir den Grund dafür: Sie trägt ein mechanisches Herz in sich. Um ihr zu helfen und ihre Pumpe unter Kontrolle zu bekommen, brauchen wir die Unterstützung von Dammon.

Das Problem: Je nachdem, wie unser Fortschritt zum Zeitpunkt dieser Quest aussieht, ist Dammon aber entweder an seiner bekannten Stelle, nicht mehr da oder im schlimmsten Fall sogar tot.

Dammon kann Karlach mit ihrer infernalen Maschine helfen.

Hier ist Dammon zu finden

Dammon im Schmaragdhain: Dammon wird auch später noch in seiner Werkstatt zu finden sein, allerdings nur, wenn ihr die Quest “Rette die Flüchtlinge” noch nicht abgeschlossen, oder euch aber auf die Seite der Goblins geschlagen habt.

Insbesondere, wenn ihr gemeinsame Sache mit den kleinen Aggressoren gemacht habt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Dammon sogar bei der Plünderung des Hains gestorben ist.

Dammon in Baldur’s Tor: Habt ihr euch für die Rettung der Flüchtlinge entschlossen und das Unterfangen bereits abgeschlossen, findet ihr Dammon erst in Akt 2 wieder – in der Stadt Baldur’s Tor.

Unweit vom Eingang auf der rechten Seite findet ihr die Taverne “Zum letzten Licht”. Dort findet ihr den Schmied und könnt die Quest fortsetzen. Er wird euch mehrfach dazu auffordern, ‘infernalisches Eisen’ zu besorgen, das ihr unter anderem im Zerstörten Dorf und im Goblinlager erbeuten könnt.

Im Übrigen müsst ihr die Quest nicht zwingend über eine enge Bindung zu Karlach starten, es reicht auch wenn sie Teil eurer aktiven Gruppe ist und ihr gemeinsam Dammon aufsucht. Er wird ihre Besonderheit direkt erkennen und mit ihr ins Gespräch kommen.

Und nun zu euch. Habt ihr Karlach in eurer Gruppe und werdet ihr sie dabei unterstützen, ihr feuriges Problem in den Griff zu bekommen?