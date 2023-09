Baldur's Gate 3: Bester Schurken-Build für Astarion – Unterklasse, Talente und Stats

Die beste Skillung für Astarion in Baldur's Gate 3.

Astarion ist einer eurer möglichen Begleiter in Baldur's Gate 3. Als Schurke richtet er ziemlich viel Schaden an, wenn er aus dem Verborgenen angreift, hält dafür aber auch nicht allzu viel aus. Wir zeigen euch, welche Skillung die beste für Astarion ist.

So levelt ihr Astarion richtig auf

Schurken bekommen auf den meisten Leveln automatisch neue Fähigkeiten. Wir zählen hier also nur die Level auf, wo ihr selbst Entscheidungen treffen müsst. Unser Ziel ist es, den Schaden eures hinterhältigen Angriffs zu maximieren und die Expertise des Schurken zu nutzen, um Astarion gleichzeitig zum Face zu machen.

Die besten Attribute für Astarion auf Level 1

Normalerweise hat Astarion zu Spielbeginn bereits festgelegte Attribute. Ihr könnt sie allerdings jederzeit im Lager bei Lazarus gegen einen kleinen Aufpreis neu verteilen lassen, was wir auch empfehlen. So sollten Astarions Stats dann aussehen:

Stärke: 8

Geschicklichkeit: 16 (14+2 Bonus)

Konstitution: 14

Intelligenz: 8

Weisheit: 12

Charisma: 16 (15+1 Bonus)

Habt ihr einen anderen Charakter mit hohem Charisma-Wert dabei, könnt ihr seinen Wert auch auf 10 belassen und die Punkte stattdessen in Weisheit stecken. Da er in Überzeugen und Täuschen aber geübt ist, kann Astarion eine gute Wahl für Konversationen sein.

Level 3

Spezialisierung: Dieb

Während wir auch mit dem Assassinen eine Menge Spaß hatten, ist der Dieb besonders für Astarion eine gute Wahl. Damit bekommt ihr nämlich eine zusätzliche Bonusaktion, die er etwa nutzen kann, um mit einer Zweithand-Waffe anzugreifen, zu beißen oder sich zu verstecken. Besonders Stealth ist nämlich extrem nützlich, um für den nächsten hinterhältigen Angriff wieder im Vorteil zu sein.

Level 4

Attributsverbesserung: Geschicklichkeit+2

Level 6

Expertise: zwei aus Wahrnehmung, Überzeugen oder Täuschen

Level 8

Talent: Zwei-Waffen-Kämpfer

Geht ihr mit Astarion gern in den Nahkampf, ist dieses Talent perfekt für die Diebes-Spezialisierung geeignet. Damit könnt ihr auch Finesse-Waffen nutzen, die nicht leicht sind, etwa Rapiere. Außerdem wird eure Rüstungsklasse um 1 erhöht, wenn ihr zwei Nahkampfwaffen gleichzeitig tragt.

Level 10

Talent: Scharfschütze

Ihr bekommt keinen Malus im Fernkampf mehr, wenn Gegner eine erhöhte Position haben. Viel wichtiger ist aber noch, dass ihr im Fernkampf +10 Schaden macht, dafür aber einen Malus von -5 auf den Angriffswurf bekommt. Da ihr meistens mit Vorteil angreifen dürftet, weil ihr versteckt seid, ist dieser Malus den Bonusschaden allemal wert.

Level 12

Attributsverbesserung: Geschicklichkeit+2

Als Schurke funktioniert Astarion außerdem am besten in Kombination mit einer Nahkämpferin wie Karlach. Wollt ihr wissen, wie ihr die Barbarin skillen solltet, hier entlang:

Beste Ausrüstung für Astarion

Astarion sollte eine leichte Rüstung tragen, um seinen vollen Geschicklichkeitsbonus auf die Rüstungsklasse rechnen zu können. Außerdem braucht er eine gute Fernkampfwaffe und Nahkampfwaffen, die den "Finesse"-Aspekt haben.

Damit kann er nämlich seinen Geschicklichkeits- statt seinen Stärkewert für Nahkampfangriffe nutzen. Das funktioniert etwa mit Dolchen, Kurzschwertern und Rapieren. Der legendäre Dolch Blutdurst (gelootet von Orin in Akt 3) ist hier eine sehr gute Wahl.

Außerdem bietet sich Ausrüstung an, die seinen Schleichwert erhöht oder den Angriffswurf für einen kritischen Treffer verringert, wie etwa der Schattenschläger-Umhang (zu kaufen bei Sticky Dondo im Versteck der Gilde in Akt 3) oder die Geheime Kutte (Im Keller vom Gasthaus zum letzten Licht in Akt 2).

Auch die Handschuhe der Ausgewogenen Hände (zu kaufen bei Talli im Gasthaus zum letzten Licht in Akt 2) sind für Zwei-Waffen-Kampf sehr gut geeignet. Damit könnt ihr euren Attributsmodifikator auch auf den Schadenswurf der Zweitwaffe rechnen.