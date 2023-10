Baldur's Gate 3-Fans wollen ausgerechnet das schmierigste Arschloch im Spiel romancen - und ihr?

Tav will von euch wissen, welche Romance Optionen ihr vermisst.

Wir können Baldur's Gate 3 wirklich nicht vorwerfen, dass es dem RPG an möglichen Romanzen mangelt. Neben festen Beziehungen mit unseren Begleiter*innen haben wir die Chance auf diverse One Night-Stands. Trotzdem haben Fans Zusatzwünsche auf dem Zettel.

Wir verraten euch, welchen Fiesling einige Fans gerne daten würden und wollen in einer Umfrage von euch wissen, welche zusätzlichen Charaktere es bei euch sind. Führt eure Meinung gerne in den Kommentaren weiter aus!

Spoiler: Wir verraten hier mehr über einen Charakter, der am Ende von Akt 2 zum ersten Mal auftritt und deuten auch Szenen aus Akt 3 an.

Diese Romanze wünschen sich einige Baldur's Gate 3-Fans

In einem Reddit-Post fragt ein User nach BG3-Charakteren, die Fans das Herz gebrochen haben – ganz einfach, indem es keine Romanzen mit ihnen gibt. Genannt wird hier ein ganzer Haufen von Namen. Der Redditor selbst nennt Abdirak.

In der Community taucht aber auch immer wieder der Wunsch auf, mit Enver Gortasch intim zu werden. Der Antagonist tritt zum ersten Mal am Ende von Akt 2 auf und ist einer der wichtigsten Widersacher im dritten Akt. Er regiert über die Stadt Baldurs Tor und terrorisiert die Bevölkerung unter anderem mit seiner Stahlwache.

Warum will die Community eine Gortasch-Romanze? Im Baldur's Gate 3-Subreddit finden sich noch weitere Beiträge, die sich mit dem Thema befassen. Und die meisten Fans sehen in ihm eben den perfekten Partner (oder auch nur eine einmalige Vergnügung) für einen Dark Urge-Spieldurchlauf.

Eine Person vergleicht Envers Tauglichkeit für den "Durdge"-Durchlauf mit Astarions. In der Story des Vampir-Brutlings steht ebenfalls eine düstere Option zur Wahl. Der Fan befindet jedoch, dass Gortasch sich als machthungriger Partner, der Gleichberechtigung anbietet, besser machen würde.

Larian selbst schreibt in einem Community-Update auf Steam "Wir wissen, dass ihr wissen wollt, ob ihr Lord Enver Gortasch romancen könnt... Wir verstehen das."

Welche zusätzlichen Romanzen mit NPCs wünscht ihr euch?

Dass Fans sich weitere Romance-Optionen wünschen, wirkt vielleicht erst mal bei der Fülle an Optionen gierig. Auf der anderen Seite treffen wir bei unserer Reise an der Schwertküste auf so viele weitere spannende Charaktere – und eben nicht mit allen sind romantische oder sexuelle Beziehungen möglich.

Wir können euch natürlich in dieser Umfrage keine vollständige Liste aller NPCs anbieten, da diese den Rahmen des Artikels völlig sprengen würde. Gibt es also noch weitere Charaktere, mit denen ihr euch eine Romanze wünscht, die im Spiel leider unmöglich ist, lasst es uns in den Kommentaren wissen – und verratet uns darüber hinaus, warum es gerade dieser NPC ist.