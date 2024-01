Sie will Baldur's Gate 3 einfach nur speedrunnen - und findet mit absurdem Trick geheimen Raum

Diesen Raum in BG3 sollte eigentlich niemand zu sehen bekommen.

Auch Monate nach Release gibt es in Baldur's Gate 3 noch einiges zu entdecken. Eine Speedrunnerin hat jetzt etwa gezeigt, wie sie in einen geheimen Raum kommt, der eigentlich nur für die entwickler*innen des Spiels gedacht war.

Achtung, es folgen vage Spoiler zu einer Hauptmission in Akt 3 von BG3.

BG3-Spielerin tötet ihren Charakter und teleportiert sich so in einen geheimen Raum

Die Speedrunnerin Mae ist in der Community bestens bekannt, denn sie hat so einige Rekorde in Baldur's Gate 3 aufgestellt und auf ihrem YouTube-Kanal geteilt. Unter anderem hatte sie auch als Erste den äußerst unterhaltsamen Sex-Speedrun in unter zwei Minuten geschafft.

Für das Event "Awesome Games Done Quick", bei dem Spenden für wohltätige Zwecke gesammelt werden, hat sie jetzt auch live ihre neueste Speedrun-Technik gezeigt. All die Abkürzungen, die sie dabei nimmt, sind für sich schon spannend genug. Dann teleportiert sie sich aber auch noch in einen geheimen Raum, den wir im Spiel eigentlich nie zu sehen bekommen – denn er sollte nur Entwickler*innen zugänglich sein.

Hier könnt ihr euch den gesamten Speedrun anschauen, oder findet die Szene mit dem Developer-Raum ab Minute 28:00:

Allzu viel gibt es in dem Raum selbst nicht zu sehen. Neben Antagonistin Orin liegen dort etwa eine Kiste und einige Bücher rum, in der Ferne sehen wir noch drei weitere NPCs – allerdings liegt hier auch Orins Nesserstein einfach auf dem Boden rum und Mae kann ihn problemlos aufheben, ohne gegen die Antagonistin kämpfen zu müssen.

Der Grund dafür ist, dass der Raum eigentlich nur dazu gedacht ist, bestimmte NPCs und Gegenstände "aufzubewahren", die nicht die ganze Zeit verfügbar sein sollen, aber später einmal spawnen könnten.

Und wie zur Hölle stellt sie das an? So witzig diese Speedrun-Strategie auch ist, sie ist auch ein wenig kompliziert. Dafür muss Mae zuerst in Akt 3 ihren Spielercharakter töten und seinen Leichnam in die Kanalisation mitnehmen. Hier kann sie an einer bestimmten Stelle Antagonistin Orin verkleidet als das kleine Kind Yenna antreffen.

Mae holt jetzt das Astralprisma in dem Moment raus, als Orin ein Gespräch mit ihr anfangen will und cancelt so die Sequenz. Dann packt sie per Taschendiebstahl ihren toten Charakter in Orins Gepäck, schubst Orin mit einer Magierhand und teleportiert sich mit Jaheira zu ihrem toten Spielercharakter – und landet so im Raum der Entwickler*innen.

Das funktioniert deshalb, weil Orin durch das Schubsen in den Raum teleportiert wird. Dank des toten Spielercharakters in ihrem Inventar kann Mae ihr so folgen und sich den Nesserstein einfach so schnappen.

Habt ihr in Baldur's Gate 3 auch schon Tricks genutzt, um Bosskämpfe zu umgehen?