'Dieses Spiel hat Quests für mich ruiniert': Baldur's Gate 3-Fan feiert, dass es im RPG keine langweiligen Sammelaufgaben gibt

Halsin freut sich über die abwechslungsreichen Missionen.

Neben der Hauptstory, die sich um eine fiese Gedankenschinder-Larve im Kopf unseres Hauptcharakters dreht, gibt es in Baldur's Gate 3 eine ganze Fülle von optionalen Nebenaufgaben. Mal bekommen wir sie von Companions, mal einfach, wenn wir NPCs ansprechen oder bestimmte Orte erkunden.

Das kennen wir so aus sämtlichen anderen Spielen, aber ein Fan benennt auf Reddit den für ihn wichtigsten Unterschied; nämlich, dass das Larian-RPG dabei auf Missionen verzichtet, die sich wie Füller- oder Fleißaufgaben anfühlen.

'Keine Fetch Quests oder bedeutungslose Aufgaben' - Fan feiert Baldur's Gate 3

Reddit-User bionickel feiert in seinem Beitrag das Rollenspiel für den Verzicht auf Quests, die sich so anfühlen, als seien sie nur hinzugefügt worden, um die Spielzeit künstlich zu strecken.

Der Fan untermauert das mit einem witzigen Gedankenspiel: nämlich, welche typischen Sammelaufgaben uns möglicherweise erwartet hätten, wenn das Spiel nicht von Larian käme:

Sammle 10x Beifuß für Auntie Ethel

Bekämpfe 5 Verfluchte Schatten, um den Harfnern zu helfen

Sammle 5 Flötenfragmente, um Art Cullagh aufzuwecken

Rolan ist ausgerutscht und die fliegenden Schriftrollen gehen auf die Barrikaden. Helfe Rolan dabei, seinen Job zu behalten, indem du all die fliegenden Schriftrollen sammelst (4/79 geschafft)

Der Fan führt noch weiter aus, dass das Spiel auch auf grindige und repetetive Mechaniken verzichte und andere Titel diesbezüglich wesentlich schlechter abschneiden. Genau darauf zielt bionickel mit der Überschrift des Posts "Dieses Spiel hat Quests für mich ruiniert" ab.

Spoilerwarnung: Im nächsten Absatz folgen Infos zu kleinen Interaktionen, beziehungsweise einer Nebenaufgabe im Spiel, wir werden uns aber so vage wie möglich halten.

Larian hat sogar eine witzige Interpretation von Fetch Quests eingebaut

Weitere Spieler*innen stimmen in den Kommentaren zu und bringen sogar noch witzige Seitenhiebe in Richtung Füller-Missionen auf. Eine Person erinnert daran, dass es eine Trophäe namens "Fetch Quest" gibt. Die verdienen wir uns aber eben nicht mit derartigen Fleißaufgaben, sondern indem wir mit Scratch (Kratzer) Ball spielen.

Außerdem merken einige User an, dass es doch eine Sammelaufgabe gibt. Die fällt allerdings etwas morbider aus als Kräutersammeln. "Dribbles (Schnibbels) ist so was, aber auf eine lustige Art", merkt ein User an. Bei dieser Aufgabe müssen wir nämlich die abgehackten Körperteile eines Clowns auflesen.

Dazu ergänzt ein weiterer Fan: "Nur Larian würde jedem Companion einzigartige Clown-Teile-Aufhebe-Dialoge geben." Das wissen wohl einige Spieler*innen zu schätzen, denn eine andere Person erzählt: "In meinem zweiten Spieldurchlauf habe ich gespeichert, bevor ich jedes Stück von Dribbles aufgehoben habe, sodass ich hören konnte, was jeder dazu zu sagen hat."

Was sagt ihr zu den Nebenmissionen oder zum allgemeinen Quest-Design in Baldur's Gate 3? Stimmt ihr zu oder gab es doch etwas, das euch gestört hat? Oder vermisst ihr gar, die etwas "einfacher gestrickten" Aufgaben?