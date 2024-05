‘Das ist buchstäblich Lae’zel aus der K‘liir-Krippe‘: Diese Cosplayerin würden wir am liebsten als Begleiterin in Baldur’s Gate 3 mitnehmen

Unsere aller Lieblings-Githyanki.

Die Veröffentlichung von Baldur’s Gate 3 ist schon über ein halbes Jahr her und dennoch sahnt das RPG weiterhin fleißig Awards ab. Auch unter den Fans ist es noch lange nicht still geworden: Seien es Fan-Mods in anderen Spielen oder das Nachbauen von Objekten aus dem Spiel – es gibt viele Arten, die Liebe zum Spiel auszudrücken.

Dieses Lae’zel-Cosplay ist einfach nur beeindruckend

Eine dieser Arten ist auch die Erstellung von Cosplays. Und da haben sich in den vergangenen Monaten einige beeindruckende Beispiele angehäuft, wie das der Reddit-Userin "Frau_Haku":

Die Liebe zum Detail findet sich an allen Stellen des Cosplays wieder. Seien es die beeindruckend-realistische Gravur in der Rüstung, die klauenartigen Fingernägel oder die vorbildgetreue Körperbemalung: Wir kommen kaum aus dem Staunen heraus.

Wir sind nicht die einzigen, die beeindruckt sind. Mehrere User*innen schliessen sich der Meinung von "JerkwaterKlaatu" an, der oder die schreibt, dass das Cosplay auf den ersten Blick wie eine mit Photoshop bearbeitete Figur aussehe.

"liamjon29" beschreibt es nochmals mit mehr Humor, indem er oder sie die Frage aufwirft, ob die Cosplayerin wisse, dass Cosplay eigentlich bedeute, dass man sich als einen bestimmten Charakter verkleide und nicht lediglich ein Bild des Charakters über Photoshop in das eigene Wohnzimmer einfüge.

Das Lob häuft sich unserer Meinung nach zurecht unter dem Beitrag. In einer Antwort gibt die Cosplayerin "Frau_Haku" etwas Einblick in ihre Arbeit. Sie lebt das Cosplayen nicht nur als Hobby aus, sondern hat es zu ihrem Vollzeitjob gemacht.

Deswegen könne sie auch so viele beeindruckende Cosplays in kurzer Zeit erstellen. Der Frühling sei übrigens die lukrativste Zeit im Jahr, da es viele Cosplay-Messen gibt und "Frau_Haku" einige Fotoshootings für den Rest des Jahres machen könne.

Was haltet ihr von dem Cosplay? Habt ihr selbst ein Lieblings-Cosplay aus Baldur’s Gate 3?