Baldur's Gate 3-Fan baut Shadowhearts Artefakt nach, aber als voll funktionsfähigen Controller! So cool sieht das Teil aus

Mit diesem Artefakt könnte Schattenherz eine Xbox bedienen.

Seid ihr mit Schattenherz in euer Baldur's Gate 3-Abenteuer aufgebrochen, dann habt ihr euch bestimmt gefragt, was sich mit dem mysteriösen Artefakt anstellen lässt, dass sie mit sich herumschleppt. Nun, in diesem Fall lautet die ganz einfach Antwort: eine Xbox bedienen.

Ein Fan hat den geheimnisvollen Gegenstand nämlich im echten Leben nachgebaut – und zwar als kabelloser Controller, mit dem sich das RPG zocken lässt (oder natürlich auch andere Titel). Und das, obwohl das Artefakt mit seiner Würfel-ähnlichen Form auf den ersten Blick nicht an ein Pad denken lässt.

Fan zeigt Schattenherz-Artefakt-Controller im Video

Falls ihr euch schon mal mit ausgefallenen Eigenbau-Controllern befasst habt, seid ihr dabei bestimmt über den Namen rudeism gestolpert. Der bekannte Bastler steckt auch hinter diesem ganz besonderen Fantasy-Pad. Auf X (ehemals Twitter) zeigt er im Video Making-of-Szenen und demonstiert, wie sich damit zocken lässt.

Die Eckpunkte zu dem außergewöhnlichen Pad: Es enthält 20 Knöpfe und einen Bewegungssensor, um die Sticks zu simulieren. Wie der Bastler im Video zugibt, ist das sicher nicht die bequemste Art, das Spiel zu steuern, aber verbaute Sticks hätten designtechnisch natürlich schon sehr gestört.

Ihr könnt außerdem einen kurzen Blick darauf werfen, wie rudeism ihn nutzt, selbstverständlich, um Baldur's Gate 3 zu zocken. Falls ihr mehr davon sehen wollt: Der Bastler streamt seinen Playthrough auch auf Twitch und es sieht schon ziemlich gut aus, wie er da das Artefakt bedient. Da kann ein normal geformter Controller in Sachen Coolness nicht ganz mithalten.

Das Projekt ist völlig aus dem Ruder gelaufen

Eigentlich sollte das Ganze gar keine so große Sache werden. Mit etwa zwei Wochen Bauzeit hatte rudeism gerechnet, am Ende wurden daraus fast fünf Monate. Die große Herausforderung war, dass der Nachbau dem Artefakt aus dem Spiel möglichst nahekommen, aber eben gleichzeitig funktional sein sollte.

Der Bastler musste zuerst das Design entwerfen und dann die einzelnen Gehäuse-Teile mit dem 3D-Drucker hergestellen und bemalen. Außerdem musste natürlich noch die Elektronik in die komplexe Form eingepasst und verkabelt werden. Am Ende kam noch die Programmierung. Aber wir würden sagen, das Ganze hat sich gelohnt und sind ein bisschen neidisch.

Was hat es mit Shadowhearts Artefakt auf sich? Wir wollen hier die Story nicht spoilern, aber nur so viel sei gesagt: Die Begleiterin trägt den mysteriösen Gegenstand von Anfang an mit sich herum und will ihn in die Stadt Baldurs Tor bringen. Er wird als geschwärzte Metallbox mit vielen Seiten beschrieben, in die Runen eingraviert sind.

Hättet ihr diesen Controller gerne und was würdet ihr damit machen? Zocken oder eher ins Regal stellen?