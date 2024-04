Baldur's Gate 3 in Stardew Valley: Im inoffiziellen Crossover könnt ihr jetzt schon Astarion daten, in Zukunft gibt's aber noch viel mehr

Astarion und Karlach sind schon im Sternentautal eingezogen. Eine noch viel umfangreichere Mod ist aber schon in Arbeit.

Pixel-Karlach im gemütlichen Pelican Town, fernab von all den großen Fantasy-Problemen, daten oder Astarion als Partner beim Blumentanz? Das hat die Stardew Valley-Community bereits möglich gemacht.

Gerade ist aber ein weiteres von Fans entwickeltes Baldur's Gate 3-Crossover in Arbeit, das auch gleich neue Gebäude mitbringen wird. Wir verraten euch, was welche Mods bieten, was schon verfügbar ist und worauf ihr euch noch gedulden müsst.

So sieht die Baldur's Gate 3-Mod für Stardew Valley aus

Neuigkeiten über das Mod-Projekt "Baldur's Village" teilt ein Fan, der daran mitarbeitet, auf X (ehemals Twitter). Das soll nicht nur beliebte Companions aus dem Fantasy-Rollenspiel ins Sternentautal holen, sondern auch gleich die Map so anpassen, dass sie sich dort auch wohlfühlen.

Der Name "Baldur's Village" ist also Programm. Es wird tatsächlich eigene Gebäude für die Gäste aus Faerun geben, sogar mit vier unterschiedliche Stilen für die Häuser. Einziehen sollen dort Astarion, Schattenherz, Gale und Halsin. Im Post könnt ihr euch schon mal ein paar Artworks anschauen:

Romanzen sollen aber leider nicht für alle Charaktere inbegriffen sein, genauer gesagt nur für einen. Solltet ihr Astation-Fan sein, habt ihr aber Glück. Denn er ist derjenige, den wir mit daten können und der neue Dialoge liefert.

Release: Die Fans hinter der Mod haben es sich zum Ziel gesetzt, "den ersten Teil des Contents" noch vor dem Geburtstag des Baldur's Gate 3-Releases zu veröffentlichen. Für PC erschien das RPG im Full Release am 3. August 2023.

Folglich solle die Mod in den nächsten drei Monaten verfügbar sein. Der X-User weist aber auch darauf hin, dass nur drei Personen für die Inhalte verantwortlich seien. Entsprechend dauert die Entwicklung.

Astarion und Karlach gibt's schon jetzt in Stardew Valley

Die Mod soll auf dem beliebten Portal Nexus Mods verfügbar sein. Wer aber jetzt schon ein bisschen Faeruner Gesellschaft im Sterntautal haben möchte, kann dort auf eine schon verfügbare Mod zurückgreifen.

Die Baldur's Valley - BG3 Replacement Mod ersetzt Elliots Charaktermodell mit Astarion und Leah mit Karlach, die im gerade in Entwicklung befindlichen Crossover gar nicht mit von der Partie sein wird.

Die Baldur's Valley - BG3 Replacement Mod ersetzt Elliots Charaktermodell mit Astarion und Leah mit Karlach, die im gerade in Entwicklung befindlichen Crossover gar nicht mit von der Partie sein wird. Die Änderungen in dieser Mod gehen auch über kosmetisch Anpassungen hinaus.

Auch Texte und die bei den Figuren beliebten Geschenke wurden angepasst. In Astarions, also ehemals Elliotts Hütte, soll es außerdem einige Easter Eggs zu entdecken geben. Die Mod hat übrigens auch schon ein Update für Stardew Valley Version 1.6 bekommen.

Stardew Valley und BG3 - ein perfekt Match oder nicht so passend? Was meint ihr? Nutzt ihr außerdem schon Mods für die Farm Sim?