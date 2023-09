In Baldur's Gate 3 gibt es jede Menge zu entdecken und viel zu verpassen.

Baldur's Gate 3 lässt euch herrlich mit den unzähligen Fähigkeiten, Zaubersprüchen und der Spielwelt herumexperimentieren. Dabei stößt euch Entwicklerstudio Larian aber nicht unbedingt mit der Nase darauf, was überhaupt alles geht.

Das bringt es mit sich, dass ihr haufenweise Möglichkeiten verpassen könnt, wenn ihr nicht kreativ werdet. Beispiel gefällig? Ihr könnt euch zum Beispiel mit dem "Federfall"-Zauber einfach in einen Abgrund stürzen.

Baldur's Gate 3: Ignoriert die Möglichkeiten nicht, die Sprüche wie Federfall außerhalb der Kämpfe bieten!

Nutzt Federfall! Wer noch nicht den Flug-Zauber beherrscht, dürfte mit Federfall auch auf seine Kosten kommen. Normalerweise könnt ihr mit diesem Spruch einfach nur Fallschaden negieren. Es gibt aber auch mindestens eine ganz besonders praktische Gelegenheit, wo ihr den Zauber anwenden könnt.

Alternativer Weg ins Unterreich: Eigentlich gelangt ihr im Verlauf der Story von Akt 1 mehr oder weniger automatisch ins Underdark, wenn ihr nicht den Weg über den Bergpass wählt. Aber statt euch durch das Goblinlager und den alten Tempel zu arbeiten, könnt ihr an einer bestimmten Stelle auch einfach herunterspringen – aber nur mit Federfall.

Im ersten großen Gebiet stoßt ihr auf das zentral gelegene, verlassene Dorf. Darin könnt ihr den Brunnen herunterklettern und euch unten mit einer ganzen Reihe an Spinnen herumschlagen. An einer Stelle findet ihr einen Abgrund, der grünlich leuchtet. Normalerweise sollte auch einer eurer Charaktere etwas dazu sagen, wie tödlich der Sturz sein dürfte.

Das könnt ihr aber komplett ignorieren, denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wirkt stattdessen Federfall auf eure Truppe, wechselt in den rundenbasierten Modus und stürzt euch todesmutig in den Abgrund. Dank des Zaubers kann euch nichts passieren und ihr landet sanft unten im Unterreich. Dort wartet dann zwar direkt ein schwieriger Kampf auf euch, aber immerhin kein Fallschaden mehr.

So bekommt ihr Federfall: Den Level 1-Zauber Federfall gibt es als Trank, als Schriftrolle, als Zauberspruch oder als Klassen-Fähigkeit. Barden, Zauberer, Magier, Arkane Betrüger und mystische Ritter können Federfall einsetzen beziehungsweise lernen.

Achtet aber unbedingt darauf, ob all eure Party-Mitglieder von der Wirkung betroffen sind, oder ob nur eine Figur die positiven Effekte zu spüren bekommt.

Nur ein Beispiel: Es gibt natürlich noch mehr Stellen, an denen euch Federfall den Hintern retten kann. Aber es zeigt wunderbar, wie kreative Herangehensweisen an Probleme sich im Spiel lohnen.

Was ist mit dem PS5-Launch? Der erfolgt in Kürze, es dauert nur noch wenige Tage. Während die PC-Version von Baldur's Gate 3 am 3. August erschienen ist, kommt die PS5-Fassung am 6. September 2023. Auch für Xbox Series S/X soll das Ausnahme-RPG noch erscheinen, aber einen offiziellen Release-Termin dafür gibt es noch nicht. Allerdings muss die Xbox Series S-Version wohl vorerst ohne Splitscreen auskommen.

Habt ihr euch schon mal mit Federfall in den Abgrund gestürzt? Was habt ihr noch für coole Möglichkeiten entdeckt?