Baldur’s Gate 3: Mausoleum-Rätsel lösen und den geheimen Durchgang öffnen

Die verfluchten Schattenlande sind gefährlich – bergen aber auch spannende Geheimnisse

Haben wir Akt 1 in Baldur’s Gate 3 abgeschlossen, führt uns unser Abenteuer in die Schattenlande. Hier müssen wir uns nicht nur mit einem Fluch rumschlagen, sondern uns auch vor der Dunkelheit in Acht nehmen.

Trotzen wir der Gefahr, können wir in dem dunklen Gebiet allerdings einiges entdecken – so auch ein altes Mausoleum, in dem rätselhafte Bilder an der Wand hängen. Wir verraten euch, wie ihr das kleine Rätsel lösen könnt.

So öffnet ihr das Mausoleum

Um das Mausoleum zu erreichen, müsst ihr zuerst vom Gasthaus "Zum letzten Licht" aus süd-westlich gehen. Folgt ihr dem Weg zu den Türmen des Mondaufgangs, überquert ihr eine Brücke samt Wegpunkt. Haltet euch von hier aus nördlich und ihr erreicht erst den Wegpunkt “Großes Mausoleum” und im Anschluss den Eingang in dieses.

Betretet ihr das Mausoleum, müsst ihr euch in Acht nehmen – hier lauern viele Fallen. Durchquert den ersten Raum, bis ihr zu einem großen Sarg – dem Grab von General Thorm – kommt. Um ihn herum entdeckt ihr drei große Gemälde, die alle mit einem Knopf ausgestattet sind.

Um das Rätsel zu lösen, müsst ihr die Knöpfe in einer folgender Reihenfolge betätigen:

Das Gemälde mit den Türmen (Türme des Mondaufgangs)

Das Gemälde mit Thorm, der um seine Tochter weint (Kummer)

Das Gemälde mit Thorm (General)

Habt ihr das Rätsel gelöst, öffnet sich der Eingang zu einem Aufzug. Mit dem könnt ihr dann das Untergeschoss betreten, wo ihr in einem Tempel der Göttin die Proben von Shar absolvieren müsst.

Hier findet ihr den Einfang zum Mausoleum

Ihr sucht weitere Guides zu Baldur’s Gate 3? Dann geht's hier lang:

Während Konsolen-Fans noch gespannt auf den Release von Baldur’s Gate 3 warten, feiert das Spiel am PC große Erfolge – so wurde es erst kürzlich zum bestbewerteten PC-Videospiel aller Zeiten auf Metacritic und auf Open Critic sogar zum besten plattformübergreifenden Spiel.

Doch nun zu euch: Habt ihr die verfluchten Schattenlande schon betreten, oder steckt ihr noch tief im ersten Akt? Verratet es uns in den Kommentaren!