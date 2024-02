Baldur's Gate 3 - Minsc retten und rekrutieren

Ihr wollt Minsc für euer Team in Baldur's Gate 3? Wir erklären euch, wie ihr vorgehen müsst.

In Baldur’s Gate 3 können sich euch relativ früh im ersten Akt bereits sechs Begleiter*innen anschließen. Im weiteren Verlauf des Spiels könnt ihr jedoch noch mehr Personen von eurem Vorhaben überzeugen. Der Waldläufer Minsc ist der letzte mögliche Gefährte, der eurer Gruppe beitreten kann. Wir zeigen euch, wie ihr ihn rekrutiert, ohne ihn versehentlich zu töten.

Achtung, Spoiler-Gefahr! Wir gehen hier auf Details zur Minsc-Quest in Akt 3 ein.

Den Waldläufer Minsc in vier Schritten rekrutieren

Diese Übersicht zeigt euch die groben Schritte auf, die ihr zur Rekrutierung von Minsc benötigt:

Die Harfnerin Jaheira im zweiten Akt rekrutieren und am Leben erhalten In der Kontor-Schatzkammer Minsc und seine gaunerische Truppe bekämpfen Minsc und Co. in den Westen von Baldur’s Gates Abwasserkanälen folgen und das Ventil-Rätsel lösen Kampf gegen Minsc und Co., Minsc dabei NICHT töten und beim Sieg den Imperator davon überzeugen, Minsc von der Kontrolle der Absoluten zu befreien

Im Folgenden erklären wir euch die Schritte etwas genauer.

Erstes Treffen in der Kontor-Schatzkammer

Zuerst einmal ist es wichtig zu betonen, dass ihr für die Rekrutierung von Minsc die Harfnerin Jaheira an eurer Seite benötigt. Ihr könnt sie im zweiten Akt rekrutieren, wenn ihr euch ihrer Truppe im Kampf gegen Ketheric Thorm anschließt. Übrigens: Wenn ihr sie in der Gruppe behalten wollt, haben wir euch bereits die besten Druiden-Builds für Jaheira und Halsin verraten.

Von Jaheira erhaltet ihr im dritten Akt die Quest “Die Hohe Harfnerin”, die euch in die Kontor-Schatzkammer der Stadt Baldur’s Gate schickt. Dort erfahrt ihr, dass Minsc ebenfalls eine Larve eingepflanzt wurde und dass er von einer falschen Jaheira manipuliert wird. Mehr könnt ihr an dieser Stelle noch nicht machen, denn die beiden fliehen am Ende der Begegnung.

Jagd in den Abwasserkanälen

Das Ziel ihrer Flucht sind die Abwasserkanäle in der unteren Stadt. Zu diesen findet ihr auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen Zugang: in Gullideckeln, in Kellern von manchen Häusern oder gar Geheimgängen. Alle Wege führen in die Abwasserkanäle von Baldur’s Gate oder so.

In den Abwasserkanälen angekommen, könnt ihr diese erkunden, bis ihr im Westen die verlassene Zisterne findet. Für diejenigen unter euch, die weniger erkunden und mehr von Minsc haben wollen, wären das die entsprechenden Koordinaten:

Standort der Ventile in der Nähe von Minsc in den Abwasserkanälen von Baldur’s Gate:

X = -203, Y = 867

Wenn ihr euch auf den Weg zu Minsc macht, solltet ihr sicherstellen, dass Jaheira in eurer Gruppe ist.

Ventil-Rätsel

Dort angekommen, erwartet euch noch ein Rätsel. Und zwar müsst ihr das Wasser- und das Temperatur-Ventil in der gleichen Zeitspanne auf ihr ideales Level bringen. Wenn ihr dafür nicht wild zwischen den Ventilen hin und her klicken wollt (was überraschenderweise auch irgendwann funktioniert), dann könnt ihr erst das Wasser-Ventil aufdrehen, ehe ihr nach 5 Sekunden Wartezeit das Temperatur-Ventil anklickt. Weil die Anzeige bei letzterem schneller steigt, sollten sich die beiden nun zur gleichen Zeit beim idealen Punkt treffen.

Damit solltet ihr eines der verwirrendsten Rätsel in Baldur’s Gate 3 geschafft haben und für die Rekrutierung von Minsc steht euch (fast) nichts mehr im Weg.

So rettet ihr Minsc, ohne ihn zu töten

Wenn ihr dem freigewordenen Tunnel folgt, findet ihr Minsc sowie einige andere Gestalten. Diese müsst ihr dann bekämpfen, doch Achtung: Tötet Minsc keinesfalls während dem Kampf, wenn ihr ihn rekrutieren und Jaheira nicht als Gruppenmitglied verlieren wollt. Wenn ihr beim Fähigkeiten-Tab/Aktionsrad “nicht-tödliche Angriffe” aktiviert habt, und seine Lebenspunkte mit einer Attacke auf 0 bringt (also nicht mit einem Zauber oder Fernkampfangriff, denn diese enden tödlich), knockt ihr ihn aus, anstatt ihn zu töten.

Sind Minsc also ohnmächtig und die restlichen Gestalten besiegt, beginnt ein Dialog mit Jaheira, die ihren alten Freund retten möchte. Ganz so einfach ist das dann doch nicht, denn der Imperator möchte Minsc erst nicht unter seinen Schutz nehmen, weil er zu chaotisch ist und eine Gefahr für eure Pläne darstellen könnte. Also gilt es noch, euren tentakligen Gefährten zu überzeugen, Minsc aus der Kontrolle der Absoluten zu befreien und dann endlich, endlich, kann er sich eurer Gruppe anschließen.

Minsc wird von dem hyperintelligenten Hamster Boo begleitet und ist wie Jaheira bereits aus den ersten beiden Baldur’s-Gate-Teilen bekannt. Der legendäre Krieger von einst kann sich also als durchaus fähiges Mitglied eurer Gruppe für den dritten Akt herausstellen.

Habt ihr diese aufwändigere Art der Rekrutierung bereits selbst geknackt und den Helden in eurer Gruppe willkommen geheißen?