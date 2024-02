Baldur's Gate 3-Fan erfindet Trick, um das Spiel mit einem Zauber durchzuspielen, der keinen Schaden verursacht - im härtesten Modus!

Zielsicherer Schlag kann allein nicht mal Schaden verursachen, da ist für den Run jeder Trick nötig.

In Baldur's Gate 3 gibt es viele mächtige Zauber, mit denen ihr im Rollenspiel richtig aufräumen könnt. True Strike (auf Deutsch: Zielsicherer Schlag) gehört definitiv nicht dazu. Er wird von Fans in der Regel als nutzlosester Zauber überhaupt angesehen und verursacht für sich genommen nicht mal Schaden.

Aber es kann tatsächlich funktionieren, das RPG nur mit diesem durchzuspielen, sogar ohne Explosiva, Tricks mit nekrotischen Leichen oder Waffenfähigkeiten – und das auch noch im besonders harten Ehrenmodus. Ein Video erklärt, wie diese nahezu unmögliche Challenge gelingen konnte.

Baldur's Gate 3 nur mit einem nutzlosen Zauber durchgespielt

Das ist True Strike: Mit dem Zauber belegt ihr euer Ziel mit einem Effekt, der dafür sorgt, dass ihr bei eurem nächsten Angriff im Vorteil seid. Das bedeutet dann im Prinzip, dass bei einem Angriff auf das Ziel zweimal gewürfelt wird und der höhere Wert zählt. Aber um davon zu profitieren, müsst ihr eben erst mal eine Aktion "verschwenden", um den Zauber zu wirken.

Das dürfte sich in den wenigsten Fällen überhaupt richtig auszahlen, Feinde töten funktioniert allein damit schon gar nicht. Um also das RPG allein mit dem miesen Zauber durchzuzocken, musste YouTuber Fracture also erst mal eine ausgeklügelte Strategie entwickeln.

So funktioniert der Run: Der Fan wählt dafür einen Dark Urge Charakter, den er "Darkest Urge" tauft, weil er die knallharte Challenge selbst als sein düsterstes Verlangen bezeichnet. Auf den unteren Leveln im ersten Akt kommt er gut damit durch, sich einfach aus sämtlichen Kämpfen herauszureden. So spart er sich Auseinandersetzungen, gewinnt aber gleichzeitig trotzdem Erfahrungspunkte.

Der nächste richtig wichtige Schritt in der Herausforderung ist es, Omeluums Questline abzuschließen, was sich ebenfalls ohne gewaltsame Auseinandersetzung erreichen lässt. Ziel dabei ist es, die Boots of Stormy Clamour von dem Gedankenschinder erwerben zu können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mithilfe von diesen Stiefeln lässt sich True Strike nämlich doch in einen Offensiv-Zauber verwandeln; zumindest in Maßen. Der Effekt der Treter sorgt dafür, dass ein Feind, der mit einem Effekt belegt wird, außerdem zwei Züge mit "Reverberation" obendrauf bekommt. Hat sich dieser Effekt wiederum fünfmal auf einem Feind angesammelt, erhält dieser 1-4 Donnerschaden.

Das ist zwar alles andere als großartig, ermöglicht es aber immerhin, Gegnern überhaupt mal Schaden zuzufügen. Folglich braucht der YouTuber aber auch weiterhin richtig viel Geduld und jeden zusätzlichen Trick, mit dem sich Kämpfe erleichtern lassen. Wollt ihr es genauer wissen, dann schaut doch mal in das Video rein. In diesem erklärt Fracture minutiös jeden Kniff.

Habt ihr gewusst, dass es möglich ist, mit dem Zauber doch Schaden zu verursachen?