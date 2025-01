Baldur's Gate 3 bringt neue Mod auf PS5 und passt den Look eines Charakters überraschend an: Untoter bekommt Oberweite

Selbst die mystische Entität Withers wird zum Ziel von Mods und Larian Studios feiert das offensichtlich.

Selbst im Jahr 2025 flacht die Beliebtheit von Baldur’s Gate 3 nicht ab. Während das Spiel noch bei den Game Awards 2024 den Preis für den besten Community-Support einsacken durfte, hat Larian Studios über X, ehemals Twitter, kürzlich den nächsten Meilenstein geteilt.

100.000.000 heruntergeladene Mods in Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 ist im August 2023 nach einer längeren Early-Access-Phase offiziell für PCs erschienen und die ersten Mods seitens der Community ließen nicht lange auf sich warten. Konsolen-Spieler*innen mussten jedoch leer ausgehen, vor allem auch, weil diese Versionen des Spiels noch auf sich warten ließen – zumindest bis im September 2024 ein offizieller Modding-Support eingeführt wurde.

Der Modding-Support kommt dabei so gut an, dass mittlerweile über 100 Millionen Mods heruntergeladen wurden. Dies feiert das Entwicklerstudio Larian Studios, indem es eine beliebte Mod nun endlich auch für Konsolen zur Verfügung stellt.

Der Text aus dem X-Post liefert bereits eine Anspielung darauf, um welche Mod es sich handelt. Was als „Ihr seid Modding-Naturtalente“ übersetzt werden kann, deutet gleichzeitig auf die Mod “Withers Big Naturals“ hin, deren offizielle Veröffentlichung Larian im selben Atemzug teilt.

Was ist “Withers Big Naturals“?

“Withers Big Naturals“ hilft dem mystischen Wesen Withers im Bereich der Oberweite ein wenig aus. Ja, ihr lest richtig. Es handelt sich dabei um eine rein visuelle Mod, die Withers große Brüste verleiht.

Wenn ihr also immer davon geträumt habt, Withers mit Dekolleté zu sehen, dann ist Larian diesem Wunsch nun nachgekommen. Auf Nexus Mods hat “Withers Big Naturals“ immerhin über 4.000 Downloads (Stand 14. Januar 2025) zu verzeichnen, während auf der offiziellen Seite vom 03. bis 15. Januar dieses Jahres knapp 3.000 Downloads zustande gekommen sind.

Im Vergleich zu den beliebtesten Mods, die mehrere Millionen Downloads auf Nexus Mods haben, ist die Zahl aber immer noch überschaubar.

Wie ihr seht, beweist Larian Studios auch hier mal wieder ein Händchen für Humor und ihre Community, indem das Entwicklerstudio diesen beachtlichen Meilenstein mit einer scherzhaften Mod feiert.

Tatsache ist aber, dass Baldur’s Gate 3 selbst im Jahr 2025 Erfolge verzeichnen kann, was uns gespannt in die Zukunft des Spiels, aber auch der Entwickler*innen blicken lässt. Vor allem, weil diese bereits an ihrem nächsten Titel arbeiten, der nicht mehr im Baldur’s-Gate-Universum spielen soll.

Welche sind eure Lieblings-Mods in Baldur’s Gate 3?