Baldur's Gate 3: Nachtlied-Rätsel im Geschändeten Tempel lösen – so dreht ihr die Bodenplatten richtig

So löst ihr das Nightsong-Rätsel in Baldur's Gate 3.

Im Rahmen der Quest "Die Suche nach dem Nachtlied" in Baldur's Gate 3 stoßt ihr im Geschändeten Tempel tief im Goblinlager auf ein Rätsel. Hier sollt ihr Bodenplatten drehen, um eine Tür zu öffnen. Das Spiel erklärt euch allerdings nicht genau, was ihr tun müsst. Wir zeigen euch hier die Lösung.

So findet ihr den Geschändeten Tempel für die Nightsong-Quest

Vom Goblinlager aus könnt ihr das Zerstörte Heiligtum über eine Tür betreten. Im Westen des Dungeons findet ihr eine Verzierte Tür in den Räumlichkeiten der Hohepriesterin Gut. Den Schlüssel für die Tür könnt ihr etwa von Gut klauen oder ihr abnehmen, nachdem ihr sie getötet habt.

Nun könnt ihr den Geschändeten Tempel betreten und werdet hier mit einem Rätsel konfrontiert: Ihr müsst vier Steinplatten in die richtige Position bringen. Euer Ziel dabei: Die unterste/südliche Steintafel soll die vier schwarzen Neumond-Symbole zeigen.

So löst ihr das Tempelrätsel im Geschändeten Tempel in fünf Schritten

Dabei gibt es zwei Wege, wie ihr das Rätsel absolvieren und die Tür am Ende des Raumes öffnen könnt. Der erste Weg ist der klassische, indem ihr die Steinplatten in die richtige Position bringt. Um sie zu bewegen müsst ihr sie einfach anklicken. Sichert vorab am besten manuell euren Spielstand.

Dann müsst ihr die Bodenplatten wie folgt drehen:

Oben x2

Rechts x1

Unten x3

Rechts x1

Links x1

Alternative Lösung: Habt ihr keine Lust auf das Rätsel, gibt es aber auch noch eine zweite mögliche Lösung, die um einiges simpler ist. Dafür braucht ihr allerdings Diebeswerkzeug und am besten einen Schurken wie Astarion mit einem hohen Wert in Fingerfertigkeit und Wahrnehmung.

Begebt euch vom Rätsel aus direkt nach Norden in Richtung der verschlossenen Tür. Eure Charaktere legen nun eine Wahrnehmungsprobe ab. Sind sie erfolgreich, entdeckt ihr einen versteckten Hebel direkt rechts vom Sockel über einer Bank.

Den könnt ihr jetzt wie ein Schloss knacken. Solltet ihr versagen, könnt ihr es einfach nochmal probieren (aber Achtung, bei missglückten Versuchen geht ein Diebeswerkzeug kaputt!), oder euren Spielstand für einen weiteren Versuch neu laden. Dann öffnet sich die Tür und ihr könnt das Unterreich betreten.