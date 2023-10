'Bitte fixt diesen Bug nicht. Bitte!': Baldur's Gate 3 hat einen Bug, der euch ins 'Reich der Nackedei-Männer' bringt

Ja, so ähnlich wie diese Baldur's Gate 3-Figur würden wir auch gucken, wenn uns das passiert.

Ein kurioser, leicht gruseliger und ziemlich witziger Baldur's Gate 3-Bug sieht folgendermaßen aus: Eine Gruppe nackter Typen taucht in eurem Lager auf und steht dort dann einfach so herum. Oder wir werden an einen Ort außerhalb von Raum und Zeit teleportiert, wo genau dieselbe Truppe rumhängt. Woran das liegen könnte und wie Entwicklerstudio Larian noch einen drauf setzt, lest ihr hier.

Baldur's Gate 3: Während ihr euren Charakter bastelt, stehen andere Versionen nackt daneben und beurteilen euch

Darum geht's: Einige Baldur's Gate 3-Spieler*innen staunten nicht schlecht, als ihre Figur mitten in der Nacht plötzlich von unbekleideten Männern heimgesucht wurde. Aber dabei handelt es sich nicht um eine sexy Zwischensequenz oder ähnliches, sondern offenbar um einen Bug.

Dasselbe, aber anderswo: Die Gruppe nackter Typen taucht aber nicht nur im Lager auf, teilweise können unsere Spielfiguren auch zu ihnen teleportiert werden. Dort hängen dann nicht nur unbekleidete Männer herum, sondern auch der Dark Urge-Origincharakter – als einziger in voller Montur.

Dieses "Reich der nackten Männer" hat offenbar etwas mit dem Charakter-Editor von Baldur's Gate 3 zu tun. Wie eine Person auf Twitter anmerkt, lungern diese nackten Figuren während der Charakter-Erstellung offenbar außer Sichtweite im Hintergrund herum. Sie stehen sozusagen Schlange und warten auf ihren Einsatz im Editor. Aber das war noch nicht alles.

Larian setzt noch einen drauf: Das BG3-Entwicklerstudio greif die kuriosen Entdeckungen auf und scherzt darüber. Die nackten Spielfiguren stehen laut Larian nämlich nicht einfach nur herum, sondern bewerten eure Auswahl im Charakter-Editor, während ihr sie trefft:

"Das Reich der nackten Männer: Sie richten außerdem auch stumm über eure Charakter-Erschaffungs-Entscheidungen, aber verratet das niemandem."

Baldur's Gate 3 ist seit einem knappen Monat auch für die PS5 erhältlich. Ein paar Wochen davor wurde bereits die PC-Fassung veröffentlicht und seitdem überschlagen sich Fans und Kritiker*innen mit Lob für das neue Spiel des Divinity: Original Sin 2-Studios. Auch eine Xbox Series-Fassung ist noch für 2023 angekündigt, hat bislang aber keinen Releasetermin.

Seid ihr auch schon einmal im Reich der nackten Männer gelandet? Was sagt ihr zum Bug und dem Larian-Scherz darüber?