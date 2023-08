Baldur’s Gate 3: Entschlüssle das uralte Buch – So findet und öffnet ihr das Nekromantenbuch von Thay

Dieses Buch sieht nicht nur gefährlich aus!

Was haben ein geheimnisvoller, sprechender Spiegel, ein gruseliges Buch und teleportierende Spinnen gemeinsam? Genau – sie sind alle Teil der Quest “Durchsuche den Keller” in Baldur’s Gate 3.

Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Gefahr, die von allen dreien ausgeht – wollen wir das Geheimnis des Buches lüften, brauchen wir Grips, Schlagkraft und gewogene Würfel. Wir verraten euch, wie ihr die Sache angehen könnt.

So startet ihr die Quest 'Durchsuche den Keller'

Erreicht ihr das zerstörte Dorf, westlich des Druden-Hains, findet ihr in der Mitte der Siedlung das Haus des Apothekers. Lest ihr dort das auf dem Tresen liegende Hauptbuch, startet die Quest. Um den Keller zu betreten, nutzt ihr einfach die Luke hinter der Theke.

Im Untergeschoss stoßt ihr an der nördlichen Wand des Raumes auf ein auffälliges Bücherregal, das sich verschieben lässt. Ihr folgt dem dahinter liegenden Pfad durch eine kleine Höhle (Vorsicht vor den Kisten – diese sind nicht selten belebt) bis ihr einen Spiegel erreicht.

Um in den Raum dahinter zu gelangen, müsst ihr vier Fragen beantworten. Die richtigen Antworten dafür lauten:

Ja, ein Verbündeter! Ein Verbündeter deines Meisters.

“Szass Tam ist böse und abscheulich”.

Balsam verwendet man zur Wundreinigung.

Ich würde einen Zauber suchen, der mich von diesem Wurm befreit.

Im Anschluss findet ihr in der Mitte des Raumes eine Notiz, die den weiteren Questverlauf freigibt. Im Raum auf der rechten Seite findet ihr nun einen rostigen Schlüssel, mit dem ihr die Tür auf der gegenüberliegenden Seite öffnen könnt. Dort findet ihr das Buch des Nekromaten, die sogenannte Nekromantie von Thay. Doch Vorsicht, ihr solltet zuerst die darunter liegende Falle entschärfen oder das Buch mit dem Zauber “magische Hand” erbeuten.

So öffnet ihr das Buch des Nekromanten

Es gibt viele Möglichkeiten, mit dem Buch zu interagieren. Zum einen könnt ihr es mit heiligem Schaden zerstören, was einen Kampf mit einigen Schattengegnern zur Folge hat. Außerdem könnt ihr es Gale oder Astarion geben, um ihre persönlichen Quests voranzutreiben. Im Falle des Magiers müsst ihr das Buch ungeöffnet übergeben, der schurkische Vampir nimmt es geöffnet entgegen.

Alternativ könnt ihr das Buch auch selbst lesen und von seiner Macht profitieren. In jedem Fall benötigt ihr allerdings noch einen Schlüssel, in Form eines magischen Steins. Diesen findet ihr in einer Spinnenhöhle, die ihr über den Brunnen im zerstörten Dorf erreicht.

Um den Stein dort zu erbeuten, müsst ihr einen Kampf gegen eine ziemlich dicke Spinnenmutter bestehen. Dafür könnt ihr euch die Abgründe und Zauber wie “Donnernde Woge” zu Nutze machen, denn selbst die dickste Spinne überlebt den Sturz in die Tiefe der Höhle nicht.

Habt ihr den lila-leuchtenden Stein vom Boden aufgehoben, könnt ihr das Buch mit ihm öffnen. In der Folge sind allerdings drei Würfe auf Weisheit notwendig (10, 15, 20). Scheitert ihr dabei, werdet ihr mit einem Fluch belegt. Besteht ihr, winkt die Errungenschaft “Verborgenes Wissen”, mit der ihr fortan +1 auf alle Weisheits-Rettungs- und Fertigkeitenwürfe erhaltet. Außerdem schaltet ihr den Zauberspruch “Mit Toten sprechen” frei.

Die letzte Seite des Buches

Die letzte Seite des Buches bleibt euch jedoch vorerst verborgen. Diese könnt ihr erst sehr viel später lesen, da ihr dafür in Baldur’s Tor ankommen müsst. Seid ihr allerdings noch in Akt 1, solltet ihr erst später wiederkommen und weiterlesen.

Im Laden “Zauberhafte Kleinigkeiten” findet ihr ein Regal, in dem sich ein umklammertes Buch befindet. Benutzt es, um ein Portal zu öffnen, durch das ihr in ein Zaubergewölbe gelangt. Kurze Zeit später erreicht ihr einen Rätselraum voller Fallen. Passt also gut auf und durchschreitet die Türen in der folgenden Reihenfolge:

Silberhand

Beschwörung

Wunsch

Danach benutzt ihr den Hebel im letzten Raum, um zum Anfang zurückzukehren. Dort hat sich nun das Gewölbe von Elminster – dem berühmten und mächtigen Zauberer aus D&D – geöffnet. Erbeutet den “Tharchiate-Kodex” und erkundet damit die letzte Seite des Buches. Schafft ihr erneut den benötigten 20er-Wurf auf Weisheit, erhaltet ihr den Zauber “Ghule beschwören”.

Je nachdem, für welchen Weg ihr euch entscheidet, reagieren eure Gefährt*innen darauf. Zerstört ihr das Buch, nimmt euch das Gale zum Beispiel übel. Dafür ist er euch sehr dankbar, wenn ihr ihm das Buch überlasst. Allerdings sind die Belohnungen für das Lesen auch sehr stark. Wägt also gut ab.

Wie habt ihr euch entschieden? Habt ihr Gale das Buch überlassen, oder habt ihr es selbst gelesen? Oder habt ihr das bösartige Buch einfach zerstört? Verratet es uns in den Kommentaren!