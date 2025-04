Baldur's Gate 3: Patch 8 hat einen Releasetermin und es ist schon nächste Woche soweit

Jetzt wissen wir, wann das nächste große Update für Baldur's Gate 3 erscheint.

Bereits vor einigen Monaten hatte Entwickler Larian noch ein großes Update für Baldur's Gate 3 angekündigt. Das soll noch mehrere neue Inhalte bringen und konnte von einigen ausgewählten Tester*innen bereits vorab ausprobiert werden. Nun hat die Testphase endlich ihr Ende gefunden und wir haben einen Release.

Release: Dann erscheint Patch 8 von Baldur's Gate 3

Der offizielle Baldur's Gate 3-Account auf X hat bekannt gegeben, wann das neue Update für PC und Konsolen erscheinen wird. Und tatsächlich ist es nicht mehr lange hin!

Das ist der Releasetermin von Patch 8: Dienstag, der 15. April

Zur Feier des Releases hat Larian zudem einen Livestream angekündigt, in dem das Team über allerhand zum neuen Update reden will. Der Stream findet allerdings erst nach dem Release des Patches statt, nämlich am 16. April um 15:00 Uhr deutscher Zeit.

Hier gibt es schon einmal einen Blick auf vier der insgesamt 12 neuen Unterklassen, die uns mit dem Update erwarten:

Das steckt in Patch 8 für Baldur's Gate 3

Das Update bringt gleich mehrere neue Features ins Spiel, darunter auch eine neue Spezialisierung, beziehungsweise Unterklasse, für jede der 12 Klassen im Spiel. Hier sind alle bereits bekannten Neuerungen in der Übersicht:

12 neue Unterklassen Barde: College of Glamour Barbar: Path of Giants Kleriker: Death Domain Druide: Circle of Stars Paladin: Oath of the Crown Kämpfer: Arcane Archer Mönch: Drunken Master Waldläufer: Swarmkeeper Schurke: Swashbuckler Zauberer: Shadow Magic Hexenmeister: Hexblade Magier: Bladesinging

plattformübergreifendes Crossplay

ein Fotomodus

Splitscreen-Koop endlich auch für Xbox Series S

Daneben sind auch bereits ein paar weitere kleinere Verbesserungen für den großen Patch bekannt. So wird es wieder jede Menge Bugfixes und daneben auch ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen geben. Entdeckt ein Charakter etwa mit Wahrnehmung einen versteckten Gegenstand, wird dieser nun auf der Minimap markiert.

Kommen noch weitere Updates nach Patch 8? Bislang ist Patch 8 als das letzte große Update für Baldur's Gate 3 angekündigt. Gut möglich also, dass es in Zukunft noch kleinere Patches und Hotfixes geben wird, aber mit größeren neuen Inhalten brauchen wir nach aktuellem Stand wohl nicht mehr zu rechnen.

Auf welche der Neuerungen freut ihr euch in Patch 8 am meisten?