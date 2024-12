Baldur's Gate 3: Patch 8 bringt endlich plattformübergreifenden Koop und ihr könnt ihn schon bald vor Release testen - so geht's

Baldur's Gate 3 bekommt 2025 endlich plattformübergreifenden Koop mit Patch 8. In einem Stresstest lädt Larian euch ein, ihn schon vor Release auf PS5, Xbox und PC auszuprobieren und so meldet ihr euch an.