Dieses PS5-RPG klotzt mit Spielumfang, frisst 200 Stunden Spielzeit für einen einzigen Durchlauf

Baldur's Gate 3 bringt ordentlich Spielzeit mit.

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen RPG für eure PlayStation seid, das euch eine ganze Weile beschäftigen wird, müsst ihr euch nicht mehr lange gedulden. Schon am 6. September erscheint nämlich ein echter Brocken auf PS5: Wie die Macher*innen von Baldur's Gate 3 nämlich enthüllt haben, könnt ihr bis zu 200 Stunden für einen einzigen Durchlauf im Spiel einplanen. Aber selbst wenn ihr euch beeilt, braucht ihr ordentlich Zeit.

Das ist die Spielzeit von Baldur's Gate 3

Wie Entwickler Larian im Interiew mit IGN erklärt hat, gibt es massenhaft Inhalte im Spiel zu entdecken. Wer neben Story und Hauptaktivitäten wirklich alle erkunden will, kann seine Spielzeit sogar verdoppeln. Demnach müsst ihr je nach Spielstil durchschnittlich so viel Zeit einplanen, um das Spiel zu beenden:

Durchschnittlicher Durchlauf : 75 bis 100 Stunden

: 75 bis 100 Stunden Completionist-Durchlauf: 200 Stunden

Selbst wenn ihr also nicht jede Ecke der Spielwelt erkundet, müsst ihr eventuell eine dreistellige Zahl an Stunden einplanen. Spielt ihr im Koop mit Freund*innen zusammen, kann es sogar noch länger dauern. Bei den 75 bis 100 Stunden dürfte aber ziemlich sicher nicht ausschließlich die Hauptmission gemeint sein, sondern auch wichtige Nebenaktivitäten wie etwa die Begleiter*innen-Quests.

Zum Vergleich: Bethesdas Riesen-RPG The Elder Scrolls 5: Skyrim braucht laut HowLongToBeat für die Story durchschnittlich 37,5 Stunden. Wollt ihr zusätzlich noch Nebenmissionen absolvieren, sind es etwa 118 Stunden – Baldur's Gate 3 reiht sich hier also gut ein.

Hier könnt ihr euch einmal genauer ansehen, was euch in Baldur's Gate 3 erwartet:

1:44 Baldur's Gate 3 kommt für PS5 und enthüllt das genaue Release-Datum im Trailer

Wiederspielwert kommt noch oben drauf

Auch wenn ein Durchlauf allein schon jede Menge Zeit in Anspruch nimmt, wird es bei so manchem Fan vermutlich nicht dabei bleiben. Wie Studio-Gründer Swen Vincke im Interview ebenfalls erklärt, setzt das Spiel auch auf einen hohen Wiederspielwert.

Nicht nur könnt ihr nämlich zwischen verschiedenen Klassen und Spezies wählen, ihr müsst auch Entscheidungen treffen, die teils dem Zufall unterliegen. Baldur's Gate 3 bietet nämlich für Aktionen ein Würfelsystem, das von der TTRPG-Vorlage Dungeons & Dragons inspiriert ist. Je nachdem, wie der Würfel fällt, gelingen oder misslingen Aktionen auch mal.

"Ich glaube, Leute werden oft neu würfeln. Wir haben eine unglaubliche Menge an Klassen, Spezialisierungen, Spezies und Sub-Spezies. Das ist kein kleines Spiel, mit dem ihr in einem Monat fertig seid. Ihr werdet es immer wieder in Abschnitten spielen.", so Vincke.

Was haltet ihr von der Spielzeit für Baldur's Gate 3? Freut ihr euch auf die zahlreichen Stunden mit dem Spiel oder schrecken sie euch eher ab?