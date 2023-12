'Ich hab grad 40 Stunden meines Lebens verloren': Baldur's Gate 3-Fans trauen sich dank Speicherbug nicht einmal mehr ins Spiel

Fans verlieren dutzende Stunden Fortschritt in BG3 auf einmal - fies!

Lange genug mussten Xbox-Fans sich gedulden, ehe es Baldur's Gate 3 endlich auf die Microsoft-Konsole geschafft hat. Aktuell wird die Freude über den Release aber von einem ziemlich heftigen Bug überschattet, der euren Fortschritt zerstören kann. Konkret können dabei eure Spielstände gelöscht werden, was besonders bei der Quick Resume-Funktion öfter passiert.

Die Xbox hat seitdem bereits zwei Updates bekommen, die das Problem beheben sollten, aber bei vielen Fans tritt es weiterhin auf und sorgt so für verständlichen Frust.

BG3-Fans sind frustriert und trauen sich nicht mehr, das Spiel zu öffnen

Inzwischen gibt es in der Community zwar so einige Tipps und Tricks (mehr dazu weiter unten), um den fiesen Bug möglichst zu vermeiden, trotzdem sind weiterhin Spieler*innen betroffen. Manche Fans berichten auf Reddit und Co. gar, dass sie auch nach dem zweiten Update dutzende Spielstunden verloren haben.

"Obwohl das Update das Problem beheben sollte, habe ich grad 40 Stunden meines Lebens verloren. Seid vorsichtig.", warnt etwa Redditor Darrow_au_Lykos. Auch GamePro-User Shalashaska83 hat es hart erwischt: Ganze 50 Stunden Spielzeit sind hier weg.

Ein Konsens bei vielen der Stimmen ist, dass Fans Angst haben weiterzuspielen:

Hatte 40 Stunden gespeichert, hab auf 30 Stunden runter verloren. Hab mich entscheiden, das Spiel wegzulegen, bis das gefixt ist. Dabei liebe ich das Spiel bisher. Missygoodhead

Ich hatte bisher so viel Spaß damit, hab bisher 40 Stunden gespielt und wenn ich das verlieren würde ... Ich weiß nicht, ob ich zurückkommen würde. Das wäre SO VIEL, was ich noch einmal machen müsste. pachonga9

Auch wir sind von dem Bug nicht verschont geblieben. Kollege und Product Manager Alex etwa hat zwar "nur" drei Stunden Spielzeit verloren, aber das ausgerechnet, nachdem er einen toughen Kampf hinter sich gebracht hatte. Kein Wunder also, dass auch er Angst hat, weiterzuspielen:

Aktuell gibt es also weiterhin keine richtige Lösung für dieses Problem. Zumindest gibt es ein paar Tipps: So solltet ihr darauf achten, dass die Konsole auch im ausgeschalteten Zustand mit Strom versorgt wird, ihr die aktuellsten Xbox-Updates runtergeladen habt und am besten das Spiel komplett schließen, wenn ihr es beendet – besonders Quick Resume scheint nämlich für den Bug verantwortlich zu sein.

Fans empfehlen außerdem, die Xbox vom Internet zu trennen, damit es nicht zu Problemen beim Synchronisieren mit dem Cloud-Speicher kommen kann.

Seid ihr auch von diesem Bug betroffen und habt ihr etwas gefunden, das euch hilft?