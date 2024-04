'Wie ein Gemälde, unwirklich!' - Baldur's Gate 3-Fans sind von diesem genialen Schattenherz-Cosplay hin und weg

Reddit-Nutzerin rbfcos zeigt eine malerische Interpretation von Schattenherz.

Die Companions aus Baldur's Gate 3 sind den meisten von uns so richtig ans (Schatten-, haha)Herz gewachsen. Sie stehen uns schließlich nicht nur bei Kämpfen in Faerun bei, sondern entwickeln sich auch charakterlich vielschichtig während des Abenteuers.

Da ist es kaum verwunderlich, dass eine Reddit-Nutzerin Schattenherz ein aufwendiges Cosplay widmet. Bei diesem sitzt nicht nur die Frisur, auch Kleidung aus dem Spiel und die Waffe sind perfekt getroffen.

Shadowheart-Cosplay begeistert mit Details und Inszenierung

Die Cosplayerin zeigt ihr gelungenes Outfit in einem Reddit-Post. Während wir euch oben nur einen Ausschnitt gezeigt haben, könnt ihr hier das Gesamtbild bestaunen:

Die Cosplayerin stellt Shadowheart mit ihrem typischen eingedrehten Zopf samt langer, offener Strähnen im Gesicht dar. Bei der Kleidung hat sie sich für die Elegante Robe entschieden, die wir in einem Laden in Baldur's Tor (also der namensgebenden Stadt in Akt 3) erwerben können.

Zur elegant geschwungenen Stoffkleidung gehören auch Accessoires wie beispielsweise die verschlungenen Armreifen, die ebenfalls detailliert nachgebildet wurden. In der Standard-Variante kommt der Schmuck im Spiel mit türkisfarbenen Steinen, mit dem richtigen Färbemittel lässt sich aber auch die schwarze Variante herstellen, die ihr auf dem Foto seht. Das Outfit ist also ziemlich originalgetreu.

Die schwarze Steinfarbe passt natürlich perfekt zu Selunes Nachtspeer, der dekorativen Waffe, die sich auf dem Bild ebenfalls richtig gut macht. Daneben profitiert das Bild sehr stark von der Lichtstimmung mit ihrer verträumten Atmosphäre.

Wie die Cosplayerin in den Kommentaren verrät, wurde es in der "goldenen Stunde" bei Sonnenaufgang aufgenommen. Shadowheart musste also früh aus den Federn hüpfen, um sich rechtzeitig zu stylen.

Community ist begeistert

Aber Moment mal, Schattenherz mit weißen Haaren? Da wundern sich einige Fans in den Kommentaren und kreiden die Farbwahl sogar als Fehler an. Schließlich hat Schattenherz pechschwarze Haare, wenn sie mit uns loszieht. Tatsächlich kann sie aber weiße Haare im Verlauf der Story bekommen, weshalb das Cosplay durchaus originalgetreu ist. Das hängt jedoch von Entscheidungen ab, die wir hier nicht spoilern wollen.

Viele Fans loben aber auch einfach die tolle Darstellung. Eine Person schreibt:

Es sieht absolut unwirklich und nicht von dieser Welt aus (das meine ich positiv, nur um sicherzugehen), das Cosplay, die Pose und die Fotografie selbst (unscharfer vs. scharfer Kontrast, der Farbton, die Blumen auf der rechten Seite werden dadurch fast lebendig, Licht).

Auch ein anderer Fan merkt an: "Beeindruckender Shot. Das Cosplay ist spitzenmäßig. Fast wie ein Gemälde, unwirklich!"

Einer Person, die kritisiert, dass das Bild bearbeitet wurde und findet, es wirke daher unecht, antwortet die Cosplayerin schlagfertig: "Ich wünschte, ich könnte einfach das ganze Cosplay mit Nachbearbeitung umsetzen, dann wäre es ehrlich gesagt so viel einfacher."

Dagegen weiß ein anderer User die Arbeit zu schätzen und findet: "Großartiges Kostüm und schön bearbeitet."

Wie gefällt euch diese Variante des Shadowheart-Cosplays und die Auswahl der Kleidung und Waffe für die Darstellung?