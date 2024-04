'Wow. Das hab ich noch nie erlebt': Baldur's Gate 3-Fan entdeckt nach über 400 Stunden extrem seltene Feind-Mechanik

Von dieser Mechanik wusste wahrscheinlich selbst Schattenherz nichts, denn es gibt sie nur für einzelne Gegner.

Es ist schlicht unmöglich, in einem einzigen Durchlauf von Baldur's Gate 3 alles zu erleben. Dafür gibt es nicht nur zu viele Entscheidungen, die sich gegenseitig ausschließen – manche Dinge bekommen wir nur unter ganz bestimmten Bedingungen zu sehen. So ist es auch einem Fan ergangen, der nach hunderten Stunden noch eine neue Mechanik bei einem Feind entdeckt hat.

BG3-Fan merkt erst nach hunderten Stunden, dass Feinde sich ergeben können

Auf Reddit hat der Fan seinen Fund voller Erstaunen geteilt. Dort erklärt er:

Erst nach über 400 Stunden habe ich entdeckt, dass Gegner sich ergeben können. Da waren diese Goblins, die den Gnom bei der Windmühle schikaniert haben. Ich habe sie bedroht und dann angegriffen, als sie gehen wollten. Plötzlich hat der Kampf geendet und der Anführer stand mit dem "ergeben"-Status rum.

Auf den ersten Blick mag es merkwürdig scheinen, dass der Fan eine scheinbar so simple Mechanik erst nach hunderten Stunden entdeckt hat. In den Kommentaren zeigen sich aber auch viele andere Spieler*innen überrascht, so schreibt User webevie etwa: "Wow. Das hab ich noch nie erlebt."

Dafür gibt es aber auch einen simplen Grund. Wie andere Fans nämlich in den Kommentaren erklären, kommt diese Mechanik bei den allermeisten Feinden überhaupt nicht vor. Sie scheint also nur für den Goblinanführer Fezzerk und einen weiteren Goblin namens Crusher im Goblinlager überhaupt programmiert zu sein.

Für Tantchen Ethel gibt es zwar eine ähnliche Mechanik, sie erhält allerdings nicht den "ergeben"-Status, wenn ihr einen Deal mit ihr eingeht.

Hier stellt sich natürlich die Frage, warum die Mechanik überhaupt noch im Spiel ist, wenn sie bei kaum einem Feind Anwendung findet. Normalerweise ergeben sich Gegner nämlich nicht – wollen wir sie nicht töten, müssen wir im Kampf explizit auf nicht-tödlichen Schaden wechseln. Und selbst das funktioniert nicht für alle Gefechte.

Denkbar ist hier natürlich, dass sie ein Überbleibsel des Early Access ist und eigentlich einmal für weitere Gegner im Spiel geplant war. Einige Fans stellen etwa die Vermutung auf, dass es im Falle von Goblinanführer Fezzerk direkt mit den Änderungen an Wylls Charakter seit dem Early Access zusammenhängt.

Ursprünglich sollte Wyll nämlich Stunk mit dem Goblinanführer haben und ihn sogar verprügeln wollen. Das hat allerdings wenig mit dem galanten Heldencharakter zu tun, als den wir Wyll heute kennen und so wurde die Storyline vermutlich zusammen mit der Gegner-Mechanik verworfen.

