Baldur's Gate 3: Diese seltene Cutscene verpasst ihr komplett, wenn ihr sie nicht in den ersten Spielminuten auslöst

Schattenherz ist einer der Charaktere, die eine einzigartige Cutscene bekommen können.

Es ist schlicht unmöglich, in einem einzigen Durchlauf in Baldur's Gate 3 alles zu sehen, was das Spiel zu bieten hat. Manche Ereignisse schließen sich gegenseitig aus, für andere müssen wir ganz bestimmte Entscheidungen treffen oder wir verpassen sie. So auch bei einer Szene, die eigentlich schon in den ersten Spielminuten auftreten kann.

Diese BG3-Szene seht ihr nur, wenn euer Charakter gleich am Anfang ein Nickerchen macht

Was sollte man als erstes tun, wenn man zu Beginn des Spiels am Strand landet? Für die meisten von euch dürfte die Antwort lauten, die Companions einzusammeln. Immerhin steht Schattenherz direkt um die Ecke und auch Astarion und Gale sind nicht weit entfernt.



Allerdings zwingt euch das Spiel nicht dazu. Ihr könnt theoretisch auch einfach direkt ins Lager reisen und euch erstmal hinlegen. Immerhin habt ihr eine anstrengende Flucht von einem Nautiloiden hinter euch!

1:05:27 Baldur's Gate 3 ist DER Standard für RPGs - und wird es noch lange bleiben

Autoplay

Normalerweise bekommen wir im Lager eine Menge Interaktionen mit unseren Companions und später auch der Traumbegleiterin oder dem Traumbegleiter. Sind wir allerdings ganz alleine unterwegs, kann beim Schlafen gehen auch eine ganz andere Szene abgespielt werden.

Die ist dann sogar auf den Hintergrund unseres Charakters zugeschnitten, wie dieser Clip einer Spielerin zeigt, die diese Szene selbst erst nach mehreren Durchläufen gesehen hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. TikTok-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Hier versucht der Spielercharakter zu schlafen (beziehungsweise in die Trance der Elfen zu verfallen), wird aber von der Gedankenschinder-Larve gequält und muss ihr alleine Herr werden.

Tatsächlich könnt ihr diese Szene auch sehen, wenn ihr bereits Companions rekrutiert habt, wie User in den Kommentaren berichten. Allerdings scheint es vom Fortschritt im Spiel abhängig zu sein.

Spätestens nachdem ihr den Druidenhain zum ersten Mal verteidigt habt, gibt es diese Szene wohl nicht mehr zu sehen – und je mehr Companions ihr habt, desto größer ist ohnehin die Chance, dass ihr stattdessen Cutscenes mit ihnen bekommt.

Übrigens gibt es so eine Szene nicht nur, wenn ihr einen eigenen Charakter erstellt. Wählt ihr nämlich einen der Origins-Charaktere – also entweder das Dunkle Verlangen oder die Charaktere, die sonst zu Begleiter*innen werden – hat jeder von ihnen auch eine ganz eigene Szene, die auf seinen oder ihren Hintergrund zugeschnitten ist.

Kanntet ihr diese Szene oder eine der anderen Origin-Szenen im Spiel bereits?