In Baldur's Gate 3 ist die wohl simpelste Klasse auch eine der coolsten und dieser Fan erklärt begeistert, warum

Lae'zel ist in Baldur's Gate 3 von Haus aus Kämpferin und hat einiges auf dem Kasten.

Kämpfer werden von Rollenspiel-Fans oft als langweilige Standard-Klasse abgestempelt. Auch in Baldur's Gate 3, wie dieser Spieler berichtet, der selbst auch Dungeons and Dragons als Spielleiter zockt. In seiner Gruppe hätte einfach nie jemand Kämpfer gespielt, aber er habe es irgendwann endlich in Baldur's Gate 3 ausprobiert. Nach einem bestimmten Bosskampf-Erlebnis in Akt 2 sei er dann restlos überzeugt gewesen und versteht den Hype.

Das Wichtigste in Kürze: Kämpfer in Baldur's Gate 3 werden oft unterschätzt

Ein Spieler entdeckt die Stärken der Kämpfer-Klasse in Akt 2

Kämpfer können vielseitige Fähigkeiten entwickeln und enormen Schaden anrichten

Fans diskutieren über die besten Klassenkombinationen in Baldur's Gate 3

Gebt der Kämpfer-Klasse in Baldur's Gate 3 eine Chance, ihr verpasst sonst etwas

Darum geht's: Kämpfer wirken auf den ersten Blick stets wie simple Haudraufs, die nicht viel können, außer eben Schaden auszuteilen und einzustecken. Sie stehen als Tank der Gruppe ganz vorne und lenken Gegner ab, während die anderen Klassen mit coolen Spezialfähigkeiten, Attacken und Magie punkten. Aber wer so denkt, tut der Klasse unrecht.

1:10:35 Ist Baldur's Gate 3 die Renaissance der Oldschool-Rollenspiele? - mit RBTV

Kämpfer in Baldur's Gate 3 können einiges. Wie zum Beispiel die Githyanki Lae'zel, die wir direkt zu Beginn des Spiels treffen. Am Anfang beschränken sich ihre Fähigkeiten tatsächlich auf relativ wenige, simple Attacken, aber das ändert sich spätestens irgendwann in Akt 2. Genau diese Erfahrung hat der eingangs erwähnte DnD-Gruppenleiter und Baldur's Gate 3-Fan gemacht, wie er auf Reddit unter der Überschrift "Ich habe den Fighter-Hype nicht verstanden, bis..." teilt:

"Ich leite jetzt schon eine ganze Weile eine [Dungeons & Dragons] 5e-Gruppe, aber darin hat nie jemand einen Kämpfer gespielt. Ich verstehe das. Sie wirken vanilla. Langweilig. In meinem ersten Durchgang in BG3 habe ich keinen Kämpfer benutzt. Aber ich höre immer, wie großartig sie sind, also habe ich beschlossen, Lae'zel eine Kämpferin bleiben zu lassen. Ich war nicht beeindruckt, bis zu einem bestimmten Miniboss-Kampf in Akt 2, in dem sie entwaffnet, umgestoßen, Zusatzaktionen erhalten, zwei weitere Male angegriffen und mit einem Knaufschlag den Typen in ihrer ersten Runde getötet hat. Ich verstehe es jetzt."

Das lässt sich natürlich auf die Spitze treiben: In den Kommentaren geben viele Fans weitere hilfreiche Tipps, wie sich Kämpfer zu echten Killermaschinen in Baldur's Gate 3 ausbauen lassen. Ab einem bestimmten Level stehen pro Runde sogar drei Attacken zur Verfügung und mit den richtigen Waffen, Tränken (Wolkenriesenstärke!) und Zaubersprüchen (Vergrößern, Hast) lässt sich das Ganze ad absurdum führen.

Der Zauberspruch Vergrößern, mit dem eine Kämpferin vergrößert werden kann, lässt sich sogar stapeln, wenn ihr das Elixir des Kolosses und das magische Schwert Baldurans Riesentöter damit kombiniert. So lassen sich wahrhaft monströse Kämpfer*innen erzeugen, die ihr von der Leine lassen könnt. Sie machen auch unglaublichen Schaden, wenn sie von hoch oben auf Gegner draufspringen.

In den Kommentaren unter dem Reddit-Post entbrennen selbstverständlich direkt die detailliertesten Debatten darüber, welche Baldur's Gate 3-Klassen in welcher Kombination denn nun wirklich die allerbesten sind. Neben den Kämpfer*innen und ihren verschiedenen Unterklassen erfreuen sich natürlich auch Barden oder Mönch- und Dieb-Kombinationen als mehrklassige Figuren allergrößter Beliebtheit.

Wie seht ihr das: Welche Klasse in Baldur's Gate 3 ist euer Favorit, wie findet ihr Kämpfer*innen und habt ihr auch schon Klassen kombiniert?