Baldur's Gate 3-Spieler bekommen neue Spezies, Subklassen, God Mode und vieles mehr – dank neuer Konsolen-Mods

Halb-Ork in Baldur's Gate 3 – Mods machen's möglich!

Baldur's Gate 3 besticht vor allem durch seine schier unendlichen Möglichkeiten. Fans erweitern genau diese aber noch einmal ins Unermessliche. Dank diverser Mods gibt es mittlerweile wirklich fast alles in dem Mammut-RPG, das ihr euch vorstellen könnt. Einen Teil dieser Fan-Kreationen bringt Larian glücklicherweise auch immer mal wieder auf die Konsolen.

Baldur's Gate 3 bekommt neue Fan-Mods – ja, auch auf PS5 und Xbox

Während PC-Spieler*innen aus dem Vollen schöpfen und aus über 18.000 Fan-Mods wählen können, gibt es auf PS5 und Xbox Series S/X sehr viel striktere Regeln, was das angeht. Baldur's Gate 3-Entwicklerstudio Larian muss die Mods erst einzeln prüfen, bevor sie auch auf den Konsolen veröffentlicht werden können.

58:05 Nach Baldur's Gate 3: Warum die Zukunft NICHT Dungeons & Dragons gehört (LIVE)

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Das dauert natürlich seine Zeit, garantiert dann aber wenigstens auch, dass es sich dabei um qualitativ hochwertige Mods handelt, die keinen Schaden anrichten können.

Dabei sei natürlich trotzdem darauf hingewiesen, dass es sich dabei eben immer noch um Mods handelt. Ihr installiert sie stets auf eigene Gefahr und müsst mit dem Risiko leben, dass sie beispielsweise nicht mit zukünftigen Updates kompatibel sein könnten oder dafür sorgen, dass ihr Savegames verliert.

Wenn euch das alles egal ist und ihr einfach nur große Lust auf Experimente habt, dürfte die Freude aber gigantisch sein. Larian hat jetzt nämlich wieder eine ganze Ladung neue Inhalte für die PS5 und Xbox Series S/X freigegeben, die von Fans erstellt worden sind. Insgesamt warten 20 neue Mods auf euch.

Die Highlights umfassen neue Emotes (461 Stück!), einen God Mode und einen Hero Mode, Erweiterungen für Subklassen wie Duskblade oder Mönch und viele mehr, aber auch neue Spezies wie Halb-Elf und Halb-Ork. Es gibt aber auch eine komplett neue Subklasse dank der Way of Steel: An Armoured Monk-Mod (via: The Gamer).

Selbst Anime-Fans kommen auf ihre Kosten: Eine der Mods fügt vier neue Dolche hinzu, die sich in erster Linie an alle Freund*innen von Solo Leveling richten. Selbstverständlich dürfen auch neue Frisuren nicht fehlen, wie zum Beispiel eine, die durch Edward Kenway aus Assassin's Creed: Black Flag inspiriert worden ist.

Hier seht ihr die komplette Liste im englischsprachigen Original:

Bernard Evolved - Build and add Bernard to your party as a summon.

- Build and add Bernard to your party as a summon. Duskblade: Feats on Even Levels - Add-on for the Duskblade class mod, adds feats on every even level.

- Add-on for the Duskblade class mod, adds feats on every even level. Ezuneo's Draconic Body Scales - New custom body scales for Draconic Sorcerer Tavs.

- New custom body scales for Draconic Sorcerer Tavs. Fix_Jump-Fly_Shortcut - The Jump shortcut can automatically use fly actions when they are available.

- The Jump shortcut can automatically use fly actions when they are available. God Hero - Adds God Mode and Hero Mode. God Mode grants massive damage and immortality. Hero Mode grants high resistance and high damage.

- Adds God Mode and Hero Mode. God Mode grants massive damage and immortality. Hero Mode grants high resistance and high damage. Half-Elf, Half-Orc Subrace - New Subrace

- New Subrace Hellbound Everburn Blade: Progressive Weapon - A powered-up version of the Everburn Blade.

- A powered-up version of the Everburn Blade. Indoct's Subtler Piercings - Abundance of new piercing options for character customization.

- Abundance of new piercing options for character customization. Interrupted Music Performance Fixer - Prevents other mods from causing interruptions to music.

- Prevents other mods from causing interruptions to music. Mantle of Blood: A Bhaal-Themed Cloak - New Bhaal-themed cloak with a Blood Ghost resurrection passive.

- New Bhaal-themed cloak with a Blood Ghost resurrection passive. Monk: Way of the Crimson Fist - New Monk Subclass with a Dark Urge theme.

- New Monk Subclass with a Dark Urge theme. More Emotes - Adds a ring that enables 461 emotes.

- Adds a ring that enables 461 emotes. Nia's Heads Pack 2 - Seven new head presets for Elves, Drow, Half Elves, and humans.

- Seven new head presets for Elves, Drow, Half Elves, and humans. Origin Class Unlocker - Players can select a Class for Origin Characters during character creation.

- Players can select a Class for Origin Characters during character creation. Paladin: Oaths of the Hells - New fire-based Paladin Subclass.

- New fire-based Paladin Subclass. Paladin's Deity - Paladins can now choose a deity to make their oath to.

- Paladins can now choose a deity to make their oath to. RoguishlyHandsomeHair - A new hairstyle inspired by Edward Kenway, available for all races except Dwarves and Halflings.

- A new hairstyle inspired by Edward Kenway, available for all races except Dwarves and Halflings. Solo Leveling Daggers: Progressive Weapons - Adds four Solo Leveling-themed daggers into the game.

- Adds four Solo Leveling-themed daggers into the game. Sword Dancers of Eilistraee: Feat Every 2 Levels - Add-on for Sword Dancers of Eilistraee mod that gives a new feat every two levels.

- Add-on for Sword Dancers of Eilistraee mod that gives a new feat every two levels. Way of Steel: An Armoured Monk - New Monk Subclass with an armor focus.

Und jetzt ist mal wieder die liebe GamePro-Community gefragt: Wie findet ihr die neuen Mods und die Tatsache, dass sie auch für PS5 und Xbox Series S/X veröffentlicht werden? Schreibt uns eure Antworten wie immer gerne unten in die Kommentarsektion!