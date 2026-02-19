Nach Baldur's Gate 3: Warum die Zukunft NICHT Dungeons & Dragons gehört (LIVE)

Baldur’s Gate 3 hat Geschichte geschrieben, doch ausgerechnet Entwickler Larian kehrt D&D jetzt den Rücken. Ein Warnsignal?

Wir haben die Bavariacon besucht, um live vor Ort eine Antwort zu finden! Zusammen mit DSA-Legende Thomas Römer und P&P-Koryphäe Mháire Stritter (Orkenspalter TV) fahnden wir nach der perfekten Rollenspiel-Formel.

Was können Videospiele noch von klassischen Tischrollenspielen lernen? Wie schlagen sich die Adaptionen von Pathfinder, Cyberpunk und Co. im Vergleich? Und warum beweist Disco Elysium, dass es sich durchaus lohnt neue Wege zu gehen?

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.

Was ist GameStar Talk?

GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!