Baldur's Gate 3-Spieler will komplettes Spiel als Katze durchspielen und entdeckt dabei einzigartige Sequenzen

Kann man Baldur's Gate 3 als Katze beenden? Ja, mit ein paar Einschränkungen.

Baldur's Gate 3-Fans kommen auf einige kreative Ideen, wenn es darum geht, das RPG noch abgedrehter zu machen. Dazu zählen unter anderem auch die Challenge-Runs von Fan Proxy Gate Tactician. Der YouTuber hat unter anderem schon rausgefunden, ob sich das Spiel nur mit der Werfen-Action, ohne zu töten oder indem man ausschließlich Einsen würfelt, beendet lässt.

Seine vielleicht bis heute beste Challenge ist aber die, in der er das Spiel mit einer Truppe aus Katzen beendet.

Fan spielt Baldur's Gate 3 (fast) nur als Katze durch

Die grundsätzliche Challenge klingt dabei relativ simpel: Proxy Gate Tactician musste wann immer möglich als Katze spielen, egal ob Hauskatze, Panter oder Säbelzahntiger. Dafür hat er seinen Charakter zum Druiden gemacht und dessen Tiergestalt genutzt.

Allerdings verstecken sich hier doch einige Herausforderungen:

Es ist unmöglich, dauerhaft in Tiergestalt zu bleiben, da Schaden und einige Cutscenes eine Rückverwandlung auslösen. Der Fan musste sich dann einfach schnellstmöglich wieder in eine Katze verwandeln.

Auch im Lager musste Proxy Gate Tactician seine humanoide Gestalt annehmen, um etwa mit Lazarus oder dem Schlafsack interagieren zu können.

Viele Quests lassen sich nicht annehmen, da die meisten Charaktere nicht mit Katzen sprechen können.

Die anfangs verfügbare Katzenform verursacht kaum Schaden und hat wenig Leben.

Hier könnt ihr euch das komplette Video mit den Highlights des Runs anschauen:

Auf die ersten Probleme ist Proxy entsprechend schon nach wenigen Spielminuten gestoßen. In Katzenform kann er nämlich nicht mit den Companions interagieren, sodass er sie nicht rekrutieren kann. Lediglich Schattenherz schließt sich euch irgendwann automatisch an, wenn ihr sie nicht ins Lager einladet.

Dank Lazarus konnte er aber einige Abenteurer anheuern, die dann natürlich ebenfalls als Druiden in Katzenform unterwegs sind. Einige Vorteile bringt die vierbeinige Form dabei definitiv: Dei meisten Charaktere ignorieren den Fan nämlich einfach, sodass er sich oftmals vorbeischleichen kann.

Schwieriger wurde es da schon bei den Kämpfen. Erst ab Level 6 bekommen Druiden nämlich Zugriff auf die mächtigere Panter-Form, die ordentlich Schaden austeilen kann. Die anfängliche Hauskatze dagegen beginnt mit gerade einmal zwei Schaden pro Angriff.

Die Lösung war hier, Feinde via Miauen an gefährliche Stellen zu locken und dann etwa Klippen runterzustoßen – zum Glück funktioniert der Feat Tavernenschläger auch in Katzenform.

Der Fan ist außerdem noch auf einige weitere Hürden gestoßen, wo das Spiel nicht gerade barrierefrei für Katzen war. So ließen sich die meisten Türen in Tiergestalt öffnen, für andere musste er die Form aber manuell aufgeben. Ähnlich war das beim Boot im Unterreich, das er nicht steuern konnte – das Boot am Ende von Akt 3 funktionierte dagegen.

Es gab aber auch ein paar positive Überraschungen: Mit den Mykoniden im Unterreich konnte der Fan nämlich problemlos reden, hier plant das Spiel offensichtlich mit ein, dass die Kommunikation telepathisch stattfindet.

Und Balthazaars Untote in Akt 2 haben sogar eine einzigartige Sequenz, wenn ihr in Tiergestalt auftaucht. Dann sagen sie euch nämlich, dass sie wissen, dass ihr keine echten Tiere seid. Unhöflich, aber okay ...

Trotz aller Hürden und Beleidigungen hat der Fan es aber letztlich geschafft, das Spiel in insgesamt 41 Stunden und 22 Minuten fast komplett als Katze zu beenden. Ein beeindruckendes und vor allem unterhaltsames Unterfangen!

