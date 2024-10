Baldur's Gate 3: Spieler findet nach 8 Durchläufen neues Detail, aber das solltet ihr trotzdem nicht nachmachen

Ist sie nicht vertrauenswürdig? Nein? Nein!

Baldur's Gate 3 steckt voller Abenteuer, spannender Geschichten und einer beeindruckenden Dichte aus Details. Kein Wunder also, dass Spieler*innen auch nach vielen hundert Stunden und mehreren Spieldurchläufen noch immer neue Dinge im Spiel entdecken.

So ging es auch Reddit-User*in y0da00, als er oder sie nach dem achten Durchgang feststellte, dass wir einen bestimmten Zwerg in Akt 1 auch retten können, ohne einen sehr harten Kampf zu bestreiten. Warum das aber leider keinen guten Ausgang nimmt, verraten wir euch hier – mit seichten Spoilern aus Akt 1.

So entsteinert ihr Efrin in der Höhle der Hexe

Darum geht's: Während unserer Reise in den Sumpf bekommen wir es unter anderem mit der wenig reizenden Tante Ethel zu tun. Die alte Dame entpuppt sich ziemlich schnell als Hexe, die nicht nur gerne andere Leute quält sondern auch noch heiß darauf ist, unseren Augapfel zu küssen - im wahrsten Sinne des Wortes.

Legen wir uns mit ihr an, flüchtet sie recht schnell in ihren Bau, wohin wir sie verfolgen können. Dort treffen wir neben ein paar anderen gequälten Seelen auch auf den versteinernden Zwerg Efrin. Normalerweise können wir diesen retten, indem wir Ethel besiegen und töten, denn in dem Fall werden ihre Flüche aufgehoben.

Wie y0da00 nun herausfand, können wir den Zwerg aber schon vor dem letzten Kampf gegen die Hexe entsteinern – indem wir ihn mit Basilisken-Öl übergießen. Den Reddit-Thread dazu findet ihr hier:

Darum ist das trotzdem keine gute Idee: Machen wir das, hat das jedoch schlimme Konsequenzen für Efrin, denn hinter seiner Versteinerung steckt natürlich eine etwas längere Geschichte. Der Zwerg ließ sich nämlich mehr oder weniger freiwillig versteinern, da er an einer tödlichen Krankheit leidet und die Versteinerung Ethels hinterhältige Art war, ihn zu 'heilen'.

Was einige aber vielleicht verpasst haben: Ethel war wohl auch der Grund für die Krankheit, denn genau so sucht sie sich ihre Opfer. Zuerst erschafft sie einen Grund, dass die Leute Hilfe brauchen, nur um ihnen dann mit eigenem Nutzen zu 'helfen'.

Befreien wir Efrin also von seiner Versteinerung, ohne Ethel vorher zu töten, bleibt seine Krankheit bestehen und er stirbt. Besiegen wir sie im Kampf, lösen wir damit aber beide Flüche und er überlebt.

Auch, wenn wir sie im Verlauf des Kampfes am Leben lassen, weil wir ihre Haarsträhne ergattern wollen, wird der Fluch leider nicht gebrochen. Wir müssen uns also entscheiden, ob wir die Strähne und damit permanente Boni auf ein Attribut unsere Wahl bekommen oder aber Efrin retten wollen.

3:03 Killer-Kaninchen und Let Me Solo Her - Modding-Tools bringen wahnwitziges Chaos nach Baldur's Gate 3

Laut Reddit-User New-Compote4511 gibt es allerdings noch eine Möglichkeit, um doch beides zu erreichen. Dafür müssen wir aber ein wenig tricksen. Er schreibt:

"Um das Haar zu bekommen, halte ich 1 Gruppenmitglied am Eingang der Arena in Stealth und so aus dem Kampf. Danach bringe ich sie unter die Schwelle zum verhandeln [...] Sobald ich die Haare habe, muss sie dran glauben, während sie sich verabschiedet - das übernimmt der Charakter, der nicht im Kampf ist. Dafür gibt es ein enges Zeitfenster, etwa 1 Dialogzeile."

Auch wenn wir das bisher noch nicht selbst versucht haben, klingt das nach einer der typischen Möglichkeiten, die uns Baldur's Gate 3 bietet.

Wusstet ihr, dass wir den Zwerg auch mit Basilisken-Öl entsteinern können?