Wenn euch Baldur's Gate 3 fragt, ob ihr eine Spinne ablecken wollt - dann tut das unbedingt!

Einen der besten Dialoge in Baldur's Gate 3 bekommt ihr, wenn ihr euren Ekel überwindet.

In Baldur's Gate 3 könnt ihr jede Menge Unsinn treiben. Das hört bei den Antwortmöglichkeiten, die uns in Dialogen zur Verfügung stehen und Tricks in Kämpfen, nicht auf. An einer Stelle im Spiel habt ihr die Möglichkeit, ausgiebig an einer riesigen toten Spinne zu schnüffeln oder sie sogar abzulecken. Und auch, wenn das vermutlich erst mal wenig verlockend für die meisten von euch klingt, dürft ihr es einfach nicht verpassen. Hier erfahrt ihr, warum.

Spinnen lecken lohnt sich in Baldur's Gate 3

Die besagte Spinne findet ihr in Akt 2 im Tempel der Shar in der Nähe von Yurgir. Falls ihr lieber selbst mal ausprobieren wollt, was passiert, nehmt unbedingt Gale mit, denn eben um seinen Kommentar geht es bei der ganzen Aktion. Dieser ist einfach herrlich.

In diesem TikTok könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

Wie ihr seht, ist unser Zauberer-Begleiter nicht sonderlich angetan von der Idee, tote Krabbeltiere mit der Zunge zu berühren. Irgendwie ganz gut nachvollziehbar, oder? Der Dialog, beziehungsweise eher Gales Monolog, zeigt mal wieder, wie authentisch und gut geschrieben die Textzeilen in Baldur's Gate 3 sind – und das selbst bei Dialogen, die viele wohl nie hören werden.

Ist die Sache gefährlich? Abgesehen davon – und womöglich abgesehen vom Ekel, den ihr selbst bei der Vorstellung empfindet – habt ihr keine negativen Folgen zu fürchten. Die Erzählerin verrät, dass die Leiste eures Charakters sich merkwürdig warm anfühle. Haltet davon, was ihr wollt. Danach könnt ihr sogar noch Inspiration abstauben, wenn ihr einen Check besteht.

Wie es ablaufen kann, falls ihr mit Tieren redet statt tote Tiere abzulecken, erfahrt ihr hier:

1:02 Wir sprechen in Baldur's Gate 3 mit Hunden und Katzen und werden spontan zur Mama

Unter dem TikTok feiern User die witzige Szene. Ein Fan erklärt, er habe Gale hauptsächlich für seine Kommentare in der Party. Weitere Community-Mitglieder berichten von den Reaktionen der anderen Companions.

Eine Person berichtet beispielsweise, dass Astarion sie gefragt habe, ob Spinnen "ihr Ding" seien. Andere Fans berichten, dass Karlach durchaus fürs Spinnenlecken zu haben sei, während Schattenherz ebenfalls Abneigung mit einem "stimmt nicht zu" kundtut. So sind Geschmäcker eben durchaus verschieden.

Habt ihr die Interaktion entdeckt? Und falls ja: Für was habt ihr euch entschieden und welche Kommentare habt ihr dafür von euren Begleiter*innen bekommen?