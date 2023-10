In Baldur's Gate 3 stört mich ausgerechnet das Springen am meisten – und nur ein Trick hilft aktuell

So genervt wie dieser Tiefling sieht Samara aus, wenn ihre Companions nicht springen wollen.

Baldur's Gate 3 macht vieles außergewöhnlich gut - und dazu gehört auch, dass mich das RPG ständig zum Erkunden motiviert; schließlich gibt es massenhaft spannender Geheimnisse zu entdecken. Eine Sache nervt mich aber ganz gewaltig, während ich jeden Winkel in Faerun abklappere: nämlich, dass meine Gruppe beim Springen so faul ist! Um sie etwas anzutreiben, hilft aktuell nur eins...

Meine Begleiter*innen wollen oft einfach nicht hüpfen

In Faerun gehört so einiges mal wieder instand gesetzt: Ständig stolpere ich über eingestürzte Brücken oder kaputte Treppen. Eigentlich kein Problem, denn schließlich kann ich über klaffende Lücken ja einfach hinwegspringen.

Ich gehe stark davon aus, dass mir meine Gruppe dabei eigentlich automatisch folgen sollte, denn manchmal tut sie das ungefragt. Oft aber eben auch nicht.Genau dann wird die Sache schnell nervig. Mal springe ich und alle kommen mit, mal folgt nur eine Person, mal zwei, mal gar niemand.

Wähle ich dann beispielsweise Karlach, Wyll oder Astarion an, um ihnen eine Einzeleinladung zum Springen zu überreichen, kann es schnell passieren, dass mein Charakter wieder zurückspringt. So entsteht dann ein albernes Hin- und Hergehopse.

Da ich häufig mit dem größtmöglichen Zoom spiele, fällt mir auch gar nicht immer gleich auf, wenn jemand trödelt. So bin ich auch schon mal einfach in einen Kampf gelaufen, um dann festzustellen, dass nur einer meiner Companions an meiner Seite war. Die anderen beiden ruhten sich gemütlich auf der anderen Seite aus.

So lässt sich das Ganze vermeiden

Wenn mal wieder Gefährt*innen "hängenbleiben" gibt es aktuell nur eine zuverlässige Möglichkeit, alle schnell rüberzuholen: Springen, dann die Gruppierung aufheben und alle, die zurückgeblieben sind, einzeln holen.

Dazu wählt ihr auf der PS5 mit L2 und den Pfeiltasten einen Charakter und klickt dann Dreieck zum Auflösen der Gruppierung oder Viereck zum Gruppieren. So lässt sich vermeiden, dass hin und her gehüpft wird.

Hier seht ihr das witzige Launch-Video zu BG3:

3:25 Baldur's Gate 3 - Dieses witzige Video zum Launch des RPGs müsst ihr gesehen haben

Über das Kontextmenü könnt ihr übrigens auch die Gruppierung aufheben und herstellen, aber das geht logischerweise nicht, wenn eure Companions zu weit entfernt sind.

Grundsätzlich sollte Larian hier aber noch mal nacharbeiten; also keinen Hausmeister nach Faerun schicken, der die Brücken repariert, sondern einfach dafür sorgen, dass das Springen mit der Gruppe automatisch funktioniert. Das wäre jedenfalls eine Quality of Life-Verbesserung, über die sich bei uns in der Redaktion alle Baldur's Gate 3-Fans freuen würden.

Wie sieht's bei euch aus: Nervt es euch schon auch mal, dass Companions zurückbleiben oder könnt ihr darüber hinwegsehen?