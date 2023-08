In Baldur's Gate 3 könnt ihr dauerhaft stärker werden, wenn ihr Astarion dafür leiden lasst

Dieser Buff kann euch in Baldur's Gate 3 die Beziehung kosten – aber er ist es auch wert.

Baldur's Gate 3 hat eine ganze Menge knackiger Kämpfe zu bieten und da können die richtigen Buffs schon mal über Leben und Tod entscheiden. Die meisten von ihnen sind allerdings nur temporär und verschwinden wieder, wenn wir rasten oder unsere Ausrüstung wechseln.

Ein bestimmter Trank verschafft uns dagegen einen wertvollen, dauerhaften Buff, – allerdings ist Astarion ganz und gar nicht damit einverstanden und kann sich im schlimmsten Fall sogar von uns trennen, wenn wir eine Romanze mit ihm haben. Aber keine Sorge, das lässt sich vermeiden!

So holt ihr euch einen der stärksten Tränke im Spiel

Achtung, SPOILER! Es folgen Spoiler zu Orten in Akt 2 und Astarion's Hintergrundgeschichte.

Die Rede ist hier von einem extrem nützlichen Trank, der eure Stärke dauerhaft um 2 erhöht. Besonders für Barbarinnen wie Karlach oder Kämpferinnen wie Lae'zel ist er damit extrem nützlich. Ist deren Stärkewert schon bei 20 und ihr gebt ihnen den Trank, wird er dauerhaft auf 22 erhöht – mitsamt aller Boni auf Angriff, Schaden, Sprungreichweite und Co. die damit einher gehen.

Damit ist es einer der ganz wenigen Wege, wie ihr ein Attribut überhaupt über den Maximalwert von 20 steigern könnt und ist noch dazu nicht an bestimmte Ausrüstungsgegenstände gebunden.

So ergattert ihr den Trank: Den Trank könnt ihr in Akt 2 bekommen, sobald ihr die Türme des Mondaufganges erreicht habt. Hier trefft ihr im ersten Stock auf die Drow-Händlerin Araj (bei X:-129 Y:-192). Sie will erstmal nur etwas von eurem Blut für einen Trank haben – wie ihr euch hier entscheidet, ist relativ egal.

Ist Astarion aber in eurer Gruppe, bittet sie ihn daraufhin direkt darum, dass er ihr Blut trinkt. Ist er nicht dabei, sollt ihr ihn dazuholen. Astarion ist dem Gedanken sichtlich abgeneigt, ihr könnt ihn aber dazu zwingen oder ihn überreden, nachzugeben.

Als Belohnung bekommt ihr von der Drow den Trank der immerwährenden Vitalität.

So rettet ihr eure Beziehung mit Astarion

Damit ist das Ganze aber noch nicht zu Ende, denn Astarion wird euch bei der nächsten langen Rast auf euer Verhalten ansprechen. Er ist kein großer Fan davon, dass er sich von euch hat benutzen lassen – führt ihr eine Beziehung, kann Astarion sie hier beenden, wenn ihr nicht die richtigen Antworten wählt.

Um eine Trennung zu vermeiden, müsst ihr jeweils wie folgt antworten:

Alles in Ordnung, hoffe ich?

Ihr könnt euch jederzeit an mich ranschmeißen.

Wie soll ich euch denn sehen?

Ihr liegt mir sehr am Herzen.

[Hier könnt ihr wählen, was ihr wollt]

Ob ihr Astarion wirklich zu eurem eigenen Vorteil leiden lassen wollt, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Aber zugegeben: Der Trank ist mächtig genug, dass wir die Versuchung verstehen können. Und auch wenn ihr damit eine mögliche Beziehung gefährdet, kann es auch hier sein Gutes haben: Wählt ihr nämlich richtig, steht ihr Astarion danach näher als zuvor.

Wie ist eure Wahl bei dem Trank ausgefallen?