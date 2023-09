Baldur's Gate 3 hat einen versteckten Boss, durch den ihr sogar zum Gott werden könnt

Dieser Boss in Baldur's Gate 3 ist besonders leicht zu übersehen.

Baldur's Gate 3 steckt so voller Details und optionaler Inhalte, dass wir viele davon gar nicht in einem Durchlauf entdecken können. Manche sind an unsere Entscheidungen geknüpft, andere wiederum einfach verdammt gut versteckt. So auch bei diesem optionalen Bossgegner, den auch viele von uns beim ersten Durchlauf verpasst haben. Dabei kann er euch einen permanenten Buff verpassen – wenn ihr bereit seid, den Preis dafür zu zahlen.

tl;dr Im Unterreich gibt es einen optionalen Bossgegner namens Boooal, den ihr leicht verpasst.

Ihr könnt drei verschiedene Wege wählen: Huldigt Boooal und bringt ihm ein Opfer, überzeugt die Kuo-Toa davon, dass Boooal ein falscher Gott ist, oder tötet einfach alle.

Wenn ihr Boooal ein Opfer bringt, erhaltet ihr einen permanenten Buff, seid aber einen Begleiter dauerhaft los. Alternativ könnt ihr eine Sichel von ihm bekommen.

So findet ihr Boooal und werdet zum Fischgott

Ihr könnt diesen optionalen Boss gen Ende von Akt 1 entdecken, sobald ihr das Unterreich erreicht habt. Dahin kommt ihr etwa über den Geschändeten Tempel im Goblin-Lager, wenn ihr das Nachtlied-Rätsel löst.

Im Südwesten der Karte (Koordinaten X:79 und Y:-239) stoßt ihr hier auf einen Abgrund, der weiter in die Tiefe führt. Um den Weg nach unten zu erreichen, müsst ihr zuerst über einige Pilze an der linken Wand springen (schießt vorher die explodierenden Pflanzen ab) und könnt dann über den zerklüfteten Felsen nach unten klettern.

Springt über die Pilze zur anderen Seite des Abgrundes und ihr könnt runterklettern.

Hier erreicht ihr eine faulige Höhle, in der ihr auf einige Fischwesen namens Kuo-Toa stoßt. Das Besondere an ihnen: Sie können Götter erschaffen, indem sie einfach hart genug an sie glauben. Und genau das passiert mit ihrem "Gott" BOOOAL, der eigentlich eine gewöhnliche Rotkappe ist, aber durch die Anbietung der Kuo-Toa seine Macht bekommt. Ihr habt jetzt verschiedene Möglichkeiten:

Huldigt BOOOAL und bringt ihm ein Opfer

Überzeugt die Kuo-Toa, dass BOOOAL ein falscher Gott ist

Tötet einfach alle Anwesenden

Der letzte Punkt ist ziemlich selbsterklärend, aber die ersten beiden sind weitaus interessanter. Entscheidet ihr euch, BOOOAL zu huldigen, müsst ihr ihm ein Opfer bringen: Er wird euch auffordern, einen eurer Companions zu töten. Achtung, entscheidet ihr euch dafür, ist der Begleiter dauerhaft tot und kann nicht zurückgeholt werden.

Im Gegenzug bekommt ihr aber einen dauerhaften Buff namens BOOOALs Weihe. Dadurch seid ihr beim Angriff gegen alle Kreaturen, die bluten, im Vorteil. Habt ihr Skills oder Waffen, die Blutung auslösen, ist das durchaus ein nützlicher Buff, besonders ein Schurke profitiert davon – allerdings ist der Preis auch hoch, denn ihr verliert dafür dauerhaft einen Gefährten.

Die Kuo-Toa beten hier ihren Gott an... oder bald auch euch, wenn ihr euch dafür entscheidet.

Wir empfehlen das also eher nicht, es gibt nämlich auch einen anderen Weg: Überzeugt ihr BOOOAL einfach, dass ihr ihm huldigt, indem ihr für ihn tötet, gibt er euch die Sichel von BOOOAL. Die hat den gleichen Effekt, der zwar an die Waffe gebunden ist, dafür aber auch von jedem ausgerüstet werden kann. Der Effekt besteht übrigens nur, solange ihr BOOOAL nicht tötet.

Wollt ihr dagegen die armen Kuo-Toa von ihrem Gott befreien, könnt ihr das ebenfalls tun. Dafür müsst ihr sie allerdings erstmal mit zwei Skill-Checks davon überzeugen, dass BOOOAL ein falscher Gott ist. Wählt dafür einfach beide Male die erste Dialogoption und beim dritten Mal die zweite Option ("Ich werde Euch einfach töten und sie mir nehmen.")

Dann müsst ihr nur gegen BOOOAL statt gegen alle Fischmenschen in der Höhle kämpfen. Nach eurem Sieg werdet ihr von den restlichen Kuo-Toa dann ebenfalls in den Götterstatus erhoben und bekommt euren etwas... eigenwilligen göttlichen Namen – leider diesmal ohne Buff. Alternativ könnt ihr sie auch davon überzeugen, einer anderen Gottheit zu huldigen. Aber überlegt euch das gut. Man wird schließlich nicht alle Tage zum Gott ernannt.

Kanntet ihr diesen Boss schon und welche versteckten Stellen habt ihr in Baldur's Gate 3 noch entdeckt?