Baldur's Gate 3-Fans tricksen einfach immer weiter mit verfluchtem Kind, Larian hat genug davon und nimmt euch jetzt den beliebten Trick weg

Larian hat genug von diesem Trick und schiebt im Patch gleich dreifach den Riegel vor.

Wer sich knackigen Bosskämpfen ungern auf die nervenaufreibende gewöhnliche Art stellt, sondern lieber trickst und sich lieber beim Austricksen der Gegner ins Fäustchen lacht, ist in Baldur's Gate 3 genau richtig. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten dafür; manche beabsichtigt, aber manche auch nicht.

So haben Fans bisher eine "Superbiowaffe" gefeiert, die ganz schön makaber ist und auf einer tragischen Geschichte beruht. Bisher ließ sich damit nicht nur bei einem bösen Playthrough auf den Putz hauen, sondern auch Bosse besiegen, ohne einen Finger zu rühren. Damit ist jetzt Schluss.

Spoilerwarnung: Es folgen Spoiler zu Akt 3-Orten und Kämpfen. Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es unter anderem um ein totes Kind.

NPCs und Bosse töten mit düsterem Trick - So ging's

In Akt 3 erreichen wir die große Stadt Baldur's Gate, wo neben interessanten Begegnungen auch so einige schwierige Kämpfe auf uns warten. Ein besonders finsterer Ort ist der Palast von Vampirfürst Cazador, den wir in Astarions Questline besuchen.

Dort finden wir die sterblichen Überreste eines Kindes. Neben der Tragik dieses Funds gibt es aber einen Aspekt, mit dem Spieler*innen düstere und äußerst wirksame Experimente betrieben haben. Auf der Leiche des Mädchens mit Namen Victoria lastet nämlich ein starker nekrotischer Fluch.

Dieser Fluch teilt nicht nur ordentlich Schaden aus, sondern hält sich auch einfach nicht an das rundenbasierte Kampfsystem, sondern wird alle paar Sekunden ausgelöst. Fans haben das zuerst genutzt, um sich bei bösen Durchläufen auszuleben.

Mit der Leiche im Gepäck ließen sie NPCs in der Stadt wie Fliegen sterben - nur im Vorbeilaufen. Und das wurde nicht einmal irgendwie bestraft, da es nicht als Angriff zählte.

Aber da hörte es eben nicht auf. Die Community fand natürlich auch schnell Wege, den Trick gewinnbringend bei Bossen zu nutzen. So war es möglich, mit Victorias Fluch harte Bosse wie Raphael mit seinen höllischen 666 Lebenspunkten den Garaus zu machen, ohne einen Finger zu rühren. Sogar beim großen Finalkampf des RPGs haben Fans den Trick benutzt.

Damit ist jetzt allerdings Schluss

Larian hat ein riesiges neues Update veröffentlicht und dabei 1000 Anpassungen vorgenommen. Gleich drei Punkte davon widmen sich Victoria:

Problem behoben, bei dem Victorias Fluch in Echtzeit statt im rundenbasierten Modus funktionierte.

Problem behoben, bei dem Victorias Fluch dem Charakter, der sie trug, keinen Schaden zufügte.

Victorias Leiche fallen zu lassen und sie anschließend wieder aufzuheben, gilt heute als Verbrechen.

Damit wurde der Biowaffen-Strategie endgültig ein Riegel vorgeschoben: Den Fehler, dass der Charakter, der Victoria aufhob, keinen Schaden erhielt, trat nicht mal bei allen Spieler*innen auf. Aber schnell waren Maßnahmen gefunden, die den Schaden des Fluchs auf den eigenen Charakter eindämmen konnten.

Noch mehr Baldur's Gate 3 gibt's im Video von GameStar Talk:

1:45:23 Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur's Gate 3 war kein Zufall

Mit den drei vorgenommenen Änderungen sollte es aber künftig wirklich nicht mehr möglich sein, die tragische Geschichte zu nutzen, um sich das Spiel einfacher zu machen. Aber bestimmt entdeckt die Community bald schon neue Kniffe!

Was sagt ihr dazu: Findet ihr es schade, dass Larian diesen Bug behoben hat oder findet ihr es gut, dass auf diese Weise nicht mehr gemogelt werden kann?