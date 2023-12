Baldur's Gate 3 wird nicht in den Xbox Game Pass kommen und die Gründe sind absolut verständlich

Baldur's Gate 3 wird laut Entwickler nicht in den Xbox Game Pass kommen.

Nachdem Baldur's Gate 3 im August zunächst auf PC und kurze Zeit später auf PS5 veröffentlicht wurde, folgte vor wenigen Tagen der Release für Xbox Series X/S. Hattet ihr vielleicht die Hoffnung, das Rollenspiel würde früher oder später auch im Xbox Game Pass landen, müssen wir euch enttäuschen.

Im Interview mit IGN hat sich Entwickler Larian in Form von Studio-Gründer Swen Vincke klar dazu geäußert, warum ihr das Spiel auch künftig nicht in Microsofts Abo-Service seht – und wohl auch in keinem anderen.

Baldur's Gate 3 hat einen fairen Preis

Aktuell könnt ihr euch Baldur's Gate 3 je nach Plattform zum Preis von 60 Euro (PC) oder 70 Euro (PS5, Xbox Series) kaufen. Für Larian ein mehr als fairer Preis für das umfangreiche Rollenspiel:

Wir haben ein großes Spiel gemacht. Daher denke ich, dass dafür ein fairer Preis zu zahlen ist und dass das in Ordnung ist.

Dass Larian für das Gebotene auf eine faire Preispolitik setzt, haben sie zuletzt mit der Ankündigung der physischen Deluxe Edition erneut unter Beweis gestellt. Was ihr hier zum Preis von 80 Euro bekommt, hat euch Kollege Dennis Zirkler von GameStar aufgelistet:

Verständliche Absage an den Xbox Game Pass

Vincke führt im Interview weiter aus, dass Larian auf Mikrotransaktionen verzichtet und ihr bei Baldur's Gate 3 für den Kaufpreis das komplette Spielpaket bekommt. Der Vollpreis würde zudem sicherstellen, dass das Studio auch künftig solche enorm aufwendigen Projekte umsetzen kann.

Daher die klare Absage an den Xbox Game Pass:

Oh, wir haben von Anfang an gesagt, dass es nicht in den Xbox Game Pass kommt ... Baldur's Gate 3 kommt nicht in den Game Pass!

Support von Baldur's Gate 3 wird 2024 fortgesetzt

Abschließend gibt es noch eine schöne Info für Fans. Im IGN-Interview gibt Vincke an, dass auch 2024 weiter an Baldur's Gate 3 gearbeitet und das RPG mit Patches versorgt wird.

Zudem arbeite Larian bereits "an anderen Dingen", womit sicher auch das nächste Spiel gemeint ist, das wie bereits Baldur's Gate 3 nach eigener Aussage erneut "Grenzen verschieben soll".

Hattet ihr auf Baldur's Gate 3 im Game Pass gehofft und was sagt ihr zu den Aussagen von Larian, dass man sich gegen die Unterbringung im Abo-Service entschieden hat?