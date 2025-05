Nach Baldur's Gate 3: Welches Studio soll Larians Erbe antreten und Baldur's Gate 4 entwickeln?

Minsc und Boo könnten sicher auch ein gutes Baldur's Gate 4 machen.

Baldur's Gate 3 ist ein unbestrittenes Meisterwerk und hat Larian, dem Studio hinter dem Rollenspiel, nicht nur eine Menge Preise und Lob eingebracht, sondern sicher auch für volle Kassen gesorgt. Trotzdem wird es keinen vom Team entwickelten Nachfolger geben.

Wenn nicht Larian, wer dann?

Nach dem Erfolg von Baldur's Gate 3 ließ die Frage nach dem Nachfolger natürlich nicht lange auf sich warten und klar ist auch, dass Wizards of the Coast – der Rechteinhaber – einen weiteren Teil herausbringen möchte. Das Team um Larian-CEO Swen Vinke will sich als nächstes aber lieber anderen Projekten widmen und das Dungeon und Dragons-Franchise hinter sich lassen.

Damit stellt sich natürlich die Frage, welches Studio übernehmen soll.

1:30 Für alle, die Baldur's Gate 3 lieben, liefert Solasta 2 2025 RPG-Nachschub

Autoplay

Wollt ihr euch erst noch mal in Erinnerung rufen, was die genannten Entwickler schon genau hervorgebracht haben, dann schaut mal weiter unten. Hier stellen wir euch ein paar Optionen kurz vor.

Einige der Optionen vorgestellt

Obsidian Entertainment

Obsidian kann richtig gute Rollenspiele bauen, was sie in der Vergangenheit schon oft bewiesen haben. So waren sie mit New Vegas etwa für das unserer Meinung nach beste Fallout verantwortlich und haben mit Pillars of Eternity die Renaissance der Oldschool-Rollenspiele eingeläutet. Als Xbox-Studio wären sicher auch ausreichend finanzielle Mittel da, um Baldur's Gate 4 zu entwickeln.

Owlcat Games

Mit Pathfinder: Wrath of the Righteous hat Owlcat Games wahrscheinlich das Rollenspiel entwickelt, das der Erfahrung von Baldur's Gate 3 in einigen Punkten am nächsten kommt. Eine packende Story, gut geschriebene Charaktere und Dialoge und ein Charakter- und Kampfsystem, dass ebenfalls auf D&D beruht.

Tactical Adventures

Die Macher*innen von Solasta arbeiten gerade an dessen Nachfolger, Solasta 2. Auch das erinnert spielerisch in vielerlei Hinsicht an Baldur's Gate 3. Bisher konnte das Team aber noch nicht beweisen, ob sie auch richtig tolle Geschichten erzählen können. Die waren in Solasta nämlich eher zweckmäßig.

Bioware (erneut)

Bereits die ersten beiden Teile wurden bei Bioware entwickelt, mittlerweile arbeitet das Studio allerdings an eigenen großen Rollenspiel-Marken, wie Dragon Age und Mass Effect. Zudem sind die Köpfe, die damals an Baldur's Gate und Baldur's Gate 2 gearbeitet haben, schon vor vielen Jahren weitergezogen.

Natürlich sind einige der genannten Möglichkeiten sehr unwahrscheinlich. Trotzdem finden wir es spannend, über einige Varianten nachzudenken. In einigen Fällen würde sich das Spiel ziemlich sicher sehr verändern – was nicht zwingend schlecht sein müsste.

In jedem Fall wird es noch eine ganze Weile dauern, bis Baldur's Gate 4 Wirklichkeit wird. Hasbro, der Mutterkonzern von Wizards of the Coast, hat schon angekündigt, dass man sich ausreichend Zeit nehmen wird, um das passende Studio zu finden.

Möglich ist auch, dass das hauseigene Studio Skeleton Key damit betraut wird. Das verpflichtete zuletzt Corinne Busche, die zuvor Game Director für Dragon Age: The Veilguard war. Hoffen wir nur, dass es nicht wieder über 20 Jahre dauert, bis ein neuer Teil kommt.

Wenn ihr weitere Ideen für geeignete Studios habt, lasst es uns gerne wissen und schreibt sie in die Kommentare! Dort könnt ihr auch verraten, was ihr sonst noch für Wünsche für den Nachfolger habt.