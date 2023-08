Baldur’s Gate 3: Eulenbärjunges für das Camp gewinnen – so klappt’s!

Niemand kann diesem Blick widerstehen, oder? Ooooooder?

Eulenbären in Baldur’s Gate 3 sind gefährliche Tiere, die uns richtig gefährlich werden können. Allerdings sind sie auch super niedlich, vor allem wenn sie noch klein sind.

Ein Eulenbärjunges können wir im Verlauf der Zeit, ähnlich wie den Hund Kratzer, für unser Camp gewinnen, doch dabei gibt es einiges zu beachten. In unserem Guide erklären wir, wie wir das Vertrauen des zuckersüßen Fellknäuel erlangen.

Begegnung in der Höhle

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf das Jungtier zu treffen. Die erste bietet sich in einer Höhle zwischen dem Druidenhain und dem zerstörten Dorf. In der Grotte gibt es nicht nur eine von einem Rätsel geschützte goldene Truhe, sondern auch noch ein Eulenbärennest.

Doch dort erwartet uns nicht nur das Junges, sondern auch seine Mutter. Ziehen wir uns nicht recht schnell zurück, kommt es zum Kampf, in dem wir zwar die Mutter töten, ihr Kleines aber definitiv verschonen müssen, wenn wir es später aufnehmen möchten.

Allerdings müsst ihr die Mutter gar nicht zwingend töten – lasst die Familie einfach in Frieden, denn so oder so geht die Geschichte an einer anderen Stelle weiter.

Auf der Karte seht ihr rechts die Höhle, links den Fundort im Goblin-Lager.

Begegnung im Goblin-Lager

Später treffen wir im Goblin-Lager erneut auf das Tier. Dort wird es mittlerweile als Huhn-Ersatz für kleine Wettkämpfe genutzt. Um den kleinen Eulenbären zu befreien habt ihr nun zwei Möglichkeiten.

Alle Goblins töten: Erledigen wir einfach alle Feinde, flieht das Tier und ist frei. Dafür müssen wir uns aber auch durch eine ganze Horde kämpfen und auch wenn die kleinen Fieslinge nicht viel aushalten, nimmt der Kampf einige Zeit in Anspruch.

Wir lassen unsere Stimme oder unseren Geldbeutel die Arbeit machen: Wir können das Tier auch frei bekommen, indem wir seine neue Besitzerin entweder überzeugen, einschüchtern oder mit Gold bestechen.

Besonders einfach ist es, wenn wir unsere Illithiden-Kräfte für Überzeugung einsetzen, da wir diesen Würfelwurf quasi nur mit einer 1 versemmeln. Allerdings müssen wir darauf achten, dass wir diese Kraft nur einmal pro langer Rast einsetzen können.

Haben wir das Eulenbärbaby befreit, müssen wir mit ihm reden, um es ins Lager einzuladen. Der Zauber “Mit Tieren sprechen” oder ein passender Trank sorgen dafür, dass das gelingt.

Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als das Tier aus den Klauen der Goblins zu befreien.

Begegnungen im Lager

Anders als Kratzer ist das Jungtier nicht direkt und dauerhaft in unserem Lager. Vielmehr stattet es uns ab sofort regelmäßig Besuche im Camp ab – sofern wir es nicht vergraulen. Beim ersten Versuch sollten wir ihm etwas zu Essen anbieten.

In der darauffolgenden Begegnung müssen wir eine Wunde von ihm versorgen. Dann sollte das Vertrauen hergestellt sein und unsere Gruppe ist um einen knuffigen Begleiter reicher.

Mehr Guides zu Baldur’s Gate 3 finden ihr unter anderem hier:

Neben dem Eulenbär könnt ihr auch den bereits erwähnten Kratzer für euer Camp gewinnen und auch davon ab prominente Besucher*innen wie den Barden Volo oder den Druiden Halsin empfangen. Letzter kann sogar zum festen Gruppenmitglied werden.

Aber nun zu euch: Habt ihr die tierische Verstärkung schon in euer Lager gelockt? Wie gefallen euch die Optionen, die euer Camp bietet generell? Kommt ihr gerne her, um Zeit mit euren Begleiter*innen zu verbringen? Verratet es uns in den Kommentaren!