Baldur’s Gate 3: Balthazars Zimmer finden und das Rätsel am Bücherregal lösen

Vor allem mit Gale lohnt sich ein Ausflug in Balthazars Raum.

Im Westen der Schattenlande von Baldur’s Gate 3 stoßen wir früher oder später auf die Türme des Mondaufgangs. Dort gibt es einiges zu entdecken und zu erleben, vor allem aber auch viele Rätsel, die wir lösen müssen.

Eins davon ist das Bücherregal-Rätsel in Balthazars Raum, auf das wir in der ersten Etage der Türme stoßen. Wie wir den Raum betreten können und was wir dahinter erbeuten, verraten wir in diesem Guide.

So löst ihr das Bücherregal-Rätsel

Zuerst müssen wir uns Zugang zu Balthazars Raum verschaffen. Dafür suchen wir Z’rell ganz in der Nähe auf und überzeugen sie davon, dass wir wahre Verehrer*innen der Absoluten sind. Gelingt uns das, erhalten wir den Schlüssel zum Raum.

Im Raum finden sich verschiedene Hinweise und Warnungen zum Bücherregal und diese solltet ihr auch berücksichtigen, denn hier sind auch viele Fallen gut platziert. Balthazar mag es nämlich überhaupt nicht, wenn wir seine Bücher anfassen.

Um den geheimen Raum zu öffnen, gehen wir deshalb wie folgt vor:

Wir klicken nur (!) die Bücher oben rechts an

Danach können wir mit dem Altar neben dem Regal interagieren

Nun legen wir das Herz, das wir ganz in der Nähe einsammeln können, auf den Altar

Hier findet ihr Balthazars Raum auf der Karte.

Das könnt ihr im geheimen Raum erbeuten

Im Anschluss öffnet sich der Raum und wir können ihn unbeschadet betreten. Die Kiste können wir recht leicht mit einem passenden Werkzeug oder Zauber öffnen, um ein Elixier und einen Hut abzustauben.

Interessanter ist jedoch der Ritualtisch, an dem wir eine zerbrochene Mondlaterne und eine tote Fee entdecken. Wir haben nun – zumindest wenn wir Gale in unserer Gruppe haben – verschiedene Möglichkeiten:

Eine Laterne bauen: Entschließen wir uns für diese Option, kombinieren wir die zerbrochene Laterne mit der Feenleiche und bauen damit eine Schattenlaterne. Mit dieser können wir fortan einen Schattengeist beschwören.

Wir überlassen die Angelegenheit Gale: Tun wir das, wird er den Ritualtisch zerstören. Wir können dann zwar keine Schattenlaterne mehr bauen, dafür bekommt er einen dauerhaften Bonus auf Konzentrations-Würfe.

Alleine im Gebiet der Türme des Mondaufgangs verstecken sich so viele Abenteuer und Rätsel, dass wir hier Stunden verbringen können. Eine ganz genaue Erkundung des Gebietes lohnt sich also ungemein.

Aber nun zu euch: Wie habt ihr euch beim Ritualtisch entschieden? Habt ihr ihn zerstört oder aber die Laterne abgegriffen? Habt ihr Gale überhaupt in eurer Gruppe? Und was zum Teufel hat Balthazar überhaupt in seinem Raum getrieben? Verratet es uns in den Kommentaren!