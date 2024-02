Banishers: Ghosts of New Eden-Spielzeit: So lange braucht ihr für Story, Nebenmissionen und Co.

So lange braucht ihr in etwa für Story und Nebenaktivitäten in Banishers: Ghosts of New Eden.

Obwohl Banishers: Ghosts of New Eden eine erstaunlich große Welt zum Entdecken bietet, verläuft die Hauptmission größtenteils geradlinig. Erkundet ihr aber gerne abseits des Hauptpfades und nehmt euch Nebenaktivitäten an, könnt ihr noch einmal um einiges mehr Zeit in der Welt von New Eden verbringen.

Hier findet ihr die Übersicht, wie lange ihr in etwa mit der Geschichte, dem Erkunden und den Nebenmissionen beschäftigt seid.

Banishers: So lange braucht ihr für die Story des Spiels

Spielzeit für die Hauptstory: rund 15 Stunden

rund 15 Stunden Spielzeit für Hauptstory, Spukermittlungen und Erkunden: rund 40 Stunden

rund 40 Stunden Spielzeit für Completionists: rund 50 bis 60 Stunden

Wollt ihr wirklich nur der Hauptgeschichte folgen, seid ihr relativ schnell mit Banishers durch. Hier benötigt ihr – natürlich auch abhängig vom gewählten Schwierigkeitsgrad – nur knapp 15 Stunden.

Habt ihr aber durchaus Spaß am Spiel und wollt nicht nur das Ende erreichen, würden wir euch diese Vorgehensweise nicht empfehlen. Die optionalen Spukermittlungen bieten nämlich noch eine ganze Menge Story und erzählen uns nebenbei auch mehr über Red und Antea.

Je nachdem, für welchen Pfad/Eid ihr euch zu Spielbeginn entscheidet, erwarten euch auch noch ein paar zusätzliche kleine Nebenaufträge. Die bekommt ihr etwa nach Abschluss bestimmter Story-Missionen oder Spukaufträge von den überlebenden Personen. Wollt ihr die alle abklappern und auch noch ein wenig erkunden, ohne wirklich alles sehen zu müssen, werdet ihr etwa 40 bis 45 Stunden beschäftigt sein.

Auch für Completionists und Platin-Jäger*innen gibt es natürlich einiges zu tun. Wer alle optionalen Kampf-Herausforderungen abschließen und optionale Gegenstände wie Ausrüstung sammeln will, dürfte gut und gerne bis zu 60 Stunden damit beschäftigt sein.

4:39 Banishers: Das müsst ihr zum neuen Action-RPG der Life is Strange-Macher wissen

Darum geht's in Banishers: Im storygetriebenen Action-Adventure mit RPG-Mechaniken seid ihr als das Verbanner-Paar Red und Antea unterwegs. Als Antea bei einem Auftrag getötet und selbst zum Geist wird, stehen die beiden vor einer schwierigen Entscheidung: Kann Red Antea wirklich gehen lassen, oder versuchen die beiden, sie mit einem finsteren Ritual zurückzuholen?

Daneben müssen sie sich auch noch mit einem Fluch rumschlagen, der sich über das Land gelegt hat und Antea daran hindert, diese Welt zu verlassen.