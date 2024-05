PlayStation-Bastler baut PS1-Handheld in einen Controller, von dem wir nicht mal wussten, dass es ihn gibt

Na, kommt euch dieser Controller bekannt vor? Wir kannten ihn bislang nicht. (Bildquelle: https://www.instagram.com/reel/C5JlgCYSUks/?utm_source=ig_embed&ig_rid=68db6cff-7168-4a48-9630-ea4e4d30c7f1)

Die PlayStation 1, die in den 90er-Jahren den Siegeszug der Marke begründete, gilt heute als absolute Kult-Konsole, mit der sehr viele Menschen tolle Erinnerungen verbinden. Deshalb erfährt Sonys grauer Kasten auch heute noch viel Liebe – unter anderem auch in der Hardware- und Modding-Community.

Die hat mittlerweile schon einige inoffizielle PS1-Handhelds hervorgebracht, die Technik der PS1 also in kompakte und tragbare Form gepresst. Das ist per se also nichts neues, den Handheld, den wir jetzt entdeckt haben, hat aber eine große Besonderheit.

PlayStation-Emulator in ungewöhnlichem Gehäuse

PlayStation-Modder haihaisb teilte seine PS1-Emulator-Konstruktion auf Instagram. Dabei fällt sofort das ungewöhnliche Gehäuse mit dem großen Kreis in der Mitte auf, in den der Modder den Bildschirm gebaut hat und auch direkt demonstriert, dass der Handheld offenbar funktionsfähig ist.

Hier ist der Post:

Wir stellten uns jedenfalls sofort die Frage: Hat der Modder das Gehäuse selbst gebastelt? Schließlich war uns diese ungewöhnliche Form bislang noch unbekannt.

Schnell stellte sich allerdings heraus: Beim Gehäuse handelt es sich um einen echten PlayStation-Controller, der in den 90er-Jahren tatsächlich verkauft wurde – und heute zu den seltensten Eingabegeräten für Sonys Kult-Konsole gehört.

Controller für Brettspielumsetzung

Der Controller wurde speziell für die PS1-Umsetzung des Brettspiels "Spiel des Lebens" entwickelt. In der runden Aussparung befindet sich normalerweise ein Drehrad. Auf die Farbe, die nach der Drehung bei der durchsichtigen Markierung stoppt, dürft ihr im Spiel eure Figuren ziehen. Darüber hinaus hat der Controller auch alle anderen Tasten des PS1-Controllers – bis auf die Analogsticks.

So sieht der "normale" Spiel des Lebens-Controller ohne PS1-Handheld aus:

Ein Spezial-Contoller für eine PS1-Brettspielumsetzung also – man lernt nie aus. Und wird wieder an die Zeiten erinnert, als solche Controller noch häufiger produziert wurden.

Auf der Instagram-Seite von haihaisb findet ihr übrigens noch weitere Emulatoren und Modding-Konstruktionen 0 unter anderem auch einen Dualshock 2 (PS2) mit angebautem Bildschirm.

Kanntet ihr den Spiel des Lebens Controller? Welche Spezial-Controller habt ihr besonders gerne gemocht?